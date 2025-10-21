به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل امامی یگانه استاندار اردبیل در ادامه دیدارهای ملی خود در تهران، طی نشستی با معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور، موضوع تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مشارکتی در مجموعه‌های کشت و صنعت استان را با هدف افزایش بهره‌وری این واحدها پیگیری کرد.

وی بر ضرورت تقویت همکاری‌ها برای توسعه روابط استان با کشور‌های همسایه و هدف تأکید کرد و گفت: ایجاد بارانداز لجستیک ریلی، توسعه تبادلات مرزی، تشکیل منطقه آزاد مشترک با جمهوری آذربایجان، افزایش صادرات محصولات و دانش فنی و انتقال فناوری‌های نوین از اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی استان است و حمایت و همراهی وزارت امور خارجه برای تحقق این اهداف اهمیت دارد.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل در آذر سال جاری، از معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه خواست در زمینه هماهنگی با کشور‌های مدعو همکاری مؤثری داشته باشد.

حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه نیز با بیان اینکه دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به توسعه دیپلماسی اقتصادی دارد، افزود: ظرفیت مرزی و اقتصادی اردبیل از اولویت‌های وزارت امور خارجه است و موضوعات مرتبط با این استان با طرف‌های خارجی به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

وی ضمن اعلام آمادگی برای حضور در همایش سرمایه‌گذاری بین‌المللی اردبیل، بر انجام هماهنگی‌های لازم در سطح بین‌المللی برای حمایت از برنامه‌های اقتصادی استان تأکید کرد.