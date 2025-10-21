به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر حسین پور اظهار داشت: صدور اسناد تک برگ اراضی کشاورزی یکی از اولویت‌های مهم در جهت شفافیت سازی، آمایش سرزمین، امکان برنامه ریزی برای الگوی کشت و کاهش تغییرکاربری‌های غیرمجاز است.

وی افزود: در سال جاری ۶ هزار و ۱۷۴ درخواست صدور سند از طریق سامانه سحاک مورد بررسی قرار گرفت که با ۵ هزار و ۸۸۱ درخواست موافقت شد.

حسین پور تصریح کرد: صدور اسناد اراضی کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات با همکاری و تعامل دستگاه‌های ذیربط از جمله اداره ثبت اسناد و املاک تسهیل و تسریع می‌یابد.