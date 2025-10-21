رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو گفت: یکی از محور‌های سفر وزیر به عربستان سعودی و شرکت در کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی توسعه همکاری‌های مشترک آبی با کشور عربستان سعودی و دیگر کشور‌های اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمدولی علاءالدینی»، در نشست مشترک خود با معاون وزیر عربستان که در حاشیه پنجمین کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی OIC عربستان سعودی، با حضور بیش از ۴۹ کشور و ۲۰ وزیر از کشور‌های مختلف از جمله ایران، مصر، موریتانی، اندونزی و ... برگزار شده است، گفت: با توجه به نقاط قوت مختلف هر کشوری در این زمینه، این نشست‌ها فرصت‌های آشنایی بسیاری فراهم کرده و زمینه به اشتراک‌گذاری آنها را ایجاد می‌کند.

وی افزود: ایران مایل است سخاوتمندانه تجربیات خود را در حوزه مدیریت منابع آب در اختیار همه کشور‌ها قرار دهد.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو با اشاره به منابع آبی متنوع ایران بیان کرد: منابع آبی ایران از طریق بیش از ۳۰۰ سد، چاه‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها و منابع آبی مشترک با همسایگان مانند ترکیه، افغانستان و ترکمنستان تامین می‌شود. از این میزان ۴ درصد برای مصارف شرب و مابقی برای صنعت و کشاورزی اختصاص می‌یابد.

علاءالدینی ضمن دعوت از مسئولان عربستانی برای حضور در ایران، گفت: با توجه به ماهیت آب که مایه‌ حیات است و باید موجب وحدت شود نه نزاع و اختلاف، علاوه بر سایر همکاری‌های جاری با کشور عربستان علاقه‌مندیم در حوزه مسائل آب همکاری‌های مشترکی داشته باشیم.

وی با تاکید برتوانمندی شرکت‌های دانش بنیان ایرانی، به بیش از هزار اختراع این شرکت‌ها در حوزه آب و برق اشاره کرد و از مسئولان عربستانی دعوت کرد که به منظور بازدید از این اختراعات به ایران سفر کنند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو با اشاره به دستاورد‌های ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در حوزه خدمات فنی مهندسی آب و برق و سوابق مدیریتی وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران در حوزه آب و برق گفت: بسیاری از کشور‌های منطقه و جهان هم‌اکنون مشتری محصولات فنی و مهندسی آب و برق ایران هستند و ایران علاقه‌مند است این تعاملات خود را با کشور عربستان گسترش دهد.

آغاز به کار کارگروه‌های تخصصی همکاری‌های مشترک آبی ایران و عربستان در جده

محمدولی علاءالدینی رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو در حاشیه پنجمین کنفرانس وزرای مسئول آب کشور‌های اسلامی عربستان سعودی، ضمن اعلام خبر آغاز به کار کارگروه‌های تخصصی همکاری‌های مشترک آبی ایران و عربستان در جده از حضور محمد جوانبخت معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو و سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده مردم شوشتر در نشست تخصصی معاونان آب در حاشیه این کنفرانس تخصصی خبر داد.

وی در همین رابطه گفت: در ادامه این رویداد کارگروه‌های تخصصی همکاری جلسات آب مشترک با حضور وزرا و معاونان آب همه کشور‌های حاضر برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو در ادامه با اشاره به برگزاری نشست اصلی در روز چهارشنبه ۲۲ اکتبر مصادف با ۳۰ مهر ماه، افزود: در این کنفرانس مسئولان ارشد وزارت نیرو ضمن معرفی توانمندی‌ها و نحوه‌ی مدیریت منابع آب ایران به کشور‌های اسلامی، تلاش خواهند کرد تا سطح تعامل و همکار‌های اسلامی بین ایران و سایر کشور‌های اسلامی از جمله عربستان را ارتقاء دهند.

علاءالدینی اضافه کرد: در حاشیه این کنفرانس عبدالعزیز الشیبانی معاون وزیر محیط‌زیست، آب و کشاورزی عربستان سعودی ضمن استقبال از آقای عباس علی‌آبادی وزیر نیرو به نمایندگی وزیر سعودی، با وی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.