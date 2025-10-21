پخش زنده
فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: استان با بهره گیری از ۶ گذرگاه مرزی، جزو دو استان امن ایران است و این امنیت بی نظیر زمینهساز توسعه همه جانبه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار رحیم جهانبخش افزود: امروز در جغرافیای حساس و زمانی حساستر، در سنگری بسیار ارزشمند قرار گرفتیم و وظیفه همه ما حفظ ارزشهاست و هرکس در هر جایگاهی باید حفظ ارزشها را سرلوحه کار خود قرار دهد.
سردار جهانبخش افزود:حرکات هم افزا و وحدت آفرین همواره موجب اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی میشود و دیدیم که وقتی دشمن با تمام هیمنه پوشالی به کشور ما حمله کرد در مقابل وحدت و انسجام مردم کاری از پیش نبرد و تسلیم وحدت و انسجام این ملت شد.
فرمانده انتظامی استان با بیان جانفشانیهای پلیس در ماموریتها و عرصههای گوناگون افزود: همه نیروهای پلیس در کسوت یک رزمنده در کنار سایر نیروهای نظامی، امنیتی و قضایی اجازه بروز و ظهور هیچ گونه ناامنی و ناآرامی را نخواهند داد.