به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار رحیم جهانبخش افزود: امروز در جغرافیای حساس و زمانی حساس‌تر، در سنگری بسیار ارزشمند قرار گرفتیم و وظیفه همه ما حفظ ارزشهاست و هرکس در هر جایگاهی باید حفظ ارزش‌ها را سرلوحه کار خود قرار دهد.

سردار جهانبخش افزود:حرکات هم افزا و وحدت آفرین همواره موجب اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شود و دیدیم که وقتی دشمن با تمام هیمنه پوشالی به کشور ما حمله کرد در مقابل وحدت و انسجام مردم کاری از پیش نبرد و تسلیم وحدت و انسجام این ملت شد.

فرمانده انتظامی استان با بیان جانفشانی‌های پلیس در ماموریت‌ها و عرصه‌های گوناگون افزود: همه نیرو‌های پلیس در کسوت یک رزمنده در کنار سایر نیرو‌های نظامی، امنیتی و قضایی اجازه بروز و ظهور هیچ گونه ناامنی و ناآرامی را نخواهند داد.