شرکت ۱۲ میلیون نفر در طرح زندگی با آیه‌ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان نهاد‌های قرآنی کشور در نشست هم‌اندیشی دستگاه‌های حاکمیتی با هدف بررسی روند اجرای نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها»، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات خود در زمینه ترویج این نهضت ارائه کردند.

حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان پیشکسوت قرآنی در این نشست با اشاره به علاقه‌مندی گسترده مردم به مفاهیم قرآنی گفت: مردم به قرآن عشق می‌ورزند، اما محتوای کافی و کاربردی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد مردم به دنبال حضور معارف قرآنی در زندگی روزمره هستند و استقبال ۴۰ درصدی مخاطبان از برنامه تلویزیونی «محفل» شاهدی بر این واقعیت است.

حجت الاسلام قاسمیان با تأکید بر اهمیت نگاه گفتمانی به قرآن اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب بیش از هر شخصیت دیگری بر گفتمان‌سازی و چارچوب‌بندی ذهنی در حوزه قرآن تأکید دارند و تحقق بیانات ایشان تنها از مسیر نهضت «زندگی با آیه‌ها» می‌گذرد.

در ادامه، حجت‌الاسلام علی تقی‌زاده، رئیس سازمان دارالقرآن کریم گفت: فصل سوم نهضت زندگی با آیه ها، با عنوان «فصل بندگی» طی ماه‌های رجب، شعبان و رمضان آغاز شده است.

حجت الاسلام تقی زاده افزود: هدف اصلی این طرح، رساندن پیام الهی به گوش ۵۰ میلیون ایرانی و ایجاد تحول فکری در ۳۰ میلیون نفر است.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۱ میلیون نفر در مسیر حفظ آیات قرآن قرار گرفته‌اند و برنامه‌ریزی شده است تا ۱۰۰ هزار پایگاه قرآنی و هزار حلقه فعال مردمی در سراسر کشور ایجاد شود.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم دربارۀ روند انتخاب آیات محوری طرح زندگی با آیه ها، گفت: با نظر جمعی از علما و صاحب‌نظران از جمله آیت‌الله عابدینی، ۳۰ آیه کلیدی در شش محور اصلی انتخاب شده است که نخستین گزاره آن عبارت است از؛ «قرآن کتاب زندگی و مایه آرامش».

حجت الاسلام تقی زاده همچنین از تولید محصولات متنوع بر اساس این آیات خبر داد و افزود: از جمله این تولیدات می‌توان به زندگینامه شهدا به‌عنوان الگوی «زندگی با آیه‌ها» و دفتر برنامه‌ریزی ویژه نوجوانان اشاره کرد.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های لازم در نرم افزار اختصاصی «زندگی با آیه‌ها» فراهم شده و تاکنون اطلاعات بیش از ۱۲ میلیون نفر در آن ثبت شده است.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم افزود: محتوای اعتکاف امسال نیز با محوریت انس با قرآن و حفظ پنج آیه طراحی شده است و در مناسبت‌های مبعث و نیمه شعبان، برنامه‌های ویژه‌ای با محور آیات مهدوی و حضور فعالان فرهنگی و قرآنی در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

گفتنی است؛ نشست هم‌اندیشی دستگاه‌های حاکمیتی با هدف بررسی روند اجرای نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» امروز با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی، حجت‌الاسلام علی تقی‌زاده رئیس سازمان دارالقرآن کریم و حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان برگزار شد.