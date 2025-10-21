تیم ملی گلبال مردان کشورمان ضمن کسب سهمیه جهانی عنوان قهرمانی رقابت‌های آسیا - اقیانوسیه را به خود اختصاص داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی گلبال ایران در دیدار پایانی رقابت های قهرمانی آسیا - اقیانوسیه که امروز سه شنبه مقابل تیم چین برگزار شد، با ارائه نمایشی قدرتمند توانست با نتیجه ۴ بر ۲ حریف را شکست دهند و عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

نعمت سرافراز با به ثمر رساندن ۳ گل عملکردی درخشان داشت و علیرضا باقری نیز با یک گل توانست سهم مهمی در این پیروزی داشته باشد.

بر این اساس تیم ملی گلبال مردان ایران افزون بر کسب عنوان قهرمانی، جواز حضور در مسابقات جهانی را نیز کسب کرد.

دیدارهای ملی پوشان کشورمان در این مسابقات تا پیش از رسیدن به مرحله فینال به شرح زیر است:

پیروز مقابل تیم عربستان با نتیجه ۶ بر ۴

پیروزی مقابل تیم استرالیا با نتیجه ۵ بر یک

پیروزی مقابل تایلند با نتیجه ۵ بر یک

پیروزی مقابل تیم عراق با نتیجه ۸ بر ۳

پیروزی مقابل تیم ازبکستان با نتیجه ۱۱ بر یک و صعود به نیمه نهایی

پیروزی مقابل تیم تایلند با نتیجه ۳ بر ۲ و صعود به فینال

تیم ملی گلبال ایران با ترکیب محمد مهدی نفیسی نسب، علیرضا باقری، علیرضا گودرزی، محمد مهدی زارعی، میلاد سوری و نعمت اله سرافراز و با هدایت بهمن دوستی والا سرمربی و علیرضا شیبک مربی تیم ملی در این رویداد حضور یافت و سعید ناهیدی نیز سرپرستی تیم را بر عهده داشت.

رقابت های گلبال قهرمانی آسیا- اقیانوسیه از ۲۴ تا ۲۹ مهر ماه به میزبانی پاکستان و در شهر اسلام اباد برگزار شد و تیم های اول و دوم جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کردند.