جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: ۲۰ قطعه اشیاء باستانی مربوط به سه دوره صفوی، قاجار و پهلوی در شهرستان دورود کشف شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: مأموران انتظامی دورود با اشراف اطلاعاتی از نگهداری مقادیری اشیاء تاریخی توسط فردی در یکی از روستا‌های اطراف این شهرستان مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ فرهاد ابدال چگنی افزود: مأموران پلیس آگاهی دورود با هماهنگی قضایی در بازرسی از مخفیگاه فرد مورد نظر ۲۰ قطعه اشیاء باستانی کشف شد.

صفوی، قاجار و پهلوی می‌باشد، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع ذیصلاح شد.

سرهنگ ابدال چگنی در پایان با بیان اینکه قاچاق آثار باستانی تاراج فرهنگ و تاریخ کشور می‌باشد، شهروندان عزیز، در صورت شناسایی افراد سودجو مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.