رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: همکاری و همفکری دو معاونت دانشجویی و فرهنگی، کلید موفقیت در ارتقای زیست‌بوم دانشجویی است.

همکاری و همفکری دو معاونت دانشجویی و فرهنگی، کلید موفقیت در ارتقای زیست‌بوم دانشجویی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید حبیبا در نشست هم‌فکری و هم‌افزایی میان سازمان امور دانشجویان و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به اهمیت همکاری میان معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی، گفت: این دو معاونت به منزله دو بال فعالیت‌های دانشجویی هستند و شناخت حوزه‌ها و فعالیت‌های هر یک از آنها و تدوین برنامه‌های مشترک ضروری است.

به گفته رئیس سازمان امور دانشجویان، تلاش می‌شود تا از توانمندی‌های هر دو معاونت بهره‌برداری و با همفکری، برنامه‌های مؤثری برای ارتقاء فرهنگ و زیست‌بوم دانشجویی ارائه شود.

وی گفت: این جلسه بسیار مثبت و سازنده بود، چرا که مدیران معاونت فرهنگی و دانشجویی و ایده‌های نوآورانه آنها سبب ایجاد فرصت‌های جدید برای هم‌افزایی خواهد شد.

حبیبا همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری در شرایط محدودیت‌های زمانی و مالی، ابراز امیدواری کرد این همکاری‌ها به نتایج مفیدی برای توسعه و ارتقاء وضع رفاهی و فرهنگی دانشجویان منجر شود.