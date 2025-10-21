مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمزدارایی شرکت توانیر گفت: تنها در ۶ ماه نخست امسال، در ۱۶۵۰ شهرک صنعتی کشور بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد. توان مصرفی این دستگاه‌ها ۲۱ مگاوات بوده و معادل ۳۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هادی سفیدمو، مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمزدارایی شرکت توانیر گفت: تنها در ۶ ماه نخست امسال، در ۱۶۵۰ شهرک صنعتی کشور بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد. توان مصرفی این دستگاه‌ها ۲۱ مگاوات بوده و معادل ۳۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: در همین بازه زمانی، ۱۲ درصد از مزارع کشف‌شده مربوط به بخش‌های صنعتی بوده است؛ عددی که ۳۰ درصد از کل ماینر‌های غیرقانونی کشور را شامل می‌شود و نشان می‌دهد که واحد‌های صنعتی یکی از کانون‌های اصلی این تخلف هستند.

به گفته سفیدمو، در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور وجود دارد که برآورد میشود ۲۱۰ هزار دستگاه از آنها در واحد‌های صنعتی فعالیت کنند. توان مصرفی این تجهیزات ۷۳۵ مگاوات برآورد می‌شود، یعنی برای تأمین برق آنها باید یک نیروگاه بیش از هزار مگاواتی به طور کامل در مدار قرار گیرد.

فعالیت این مزارع غیرمجاز علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به شبکه، موجب افزایش تلفات انرژی و بروز ناپایداری در برخی مناطق صنعتی شده است. این در حالی است که بسیاری از صنایع واقعی در روز‌های اوج بار، با محدودیت‌های مصرف روبه‌رو هستند و بخش قابل توجهی از برق یارانه‌ای کشور عملاً به مصرف غیرقانونی اختصاص می‌یابد.

شرکت توانیر ضمن تأکید بر استمرار طرح‌های نظارتی، اعلام کرد مردم می‌توانند با ارسال گزارش‌های خود به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱، در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز مشارکت کنند. بر اساس دستورالعمل جدید که از ابتدای مهر ماه جاری ابلاغ شده، به ازای هر دستگاه ماینر گزارش‌شده یک‌ونیم میلیون تومان تا سیصد میلیون تومان پاداش نقدی به گزارش‌دهندگان تعلق می‌گیرد.

گفتنی است؛ سوءاستفاده از برق یارانه‌ای صنعتی برای استخراج رمزارز، نه‌تنها شبکه برق کشور را تحت فشار قرار داده بلکه عدالت در بهره‌مندی از انرژی را نیز خدشه‌دار کرده است. در همین زمینه توانیر اعلام کرد با همکاری دستگاه‌های امنیتی، قضایی و انتظامی، شناسایی و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز در شهرک‌های صنعتی تا ریشه‌کنی کامل ادامه خواهد داشت و به واحد‌های صنعتی هشدار داده می‌شود که در صورت تخلف، درخواست ابطال پروانه بهره‌برداری آنان به وزارت صمت اعلام خواهد شد.