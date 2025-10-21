به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس نقشه‌های هواشناسی، این سازمان برای نیمه شمالی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، در نقاط مستعد بارش تگرگ، در ارتفاعات بارش برف پیش بینی کرده است.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرده است که احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، مه، صاعقه، و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

همچنین به مردم توصیه شده است در این مناطق، از سفر‌های بین شهریِ غیر ضروری، بر پا کردن چادر‌های مسافرتی و توقف عشایر و دامداران در حاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها، خودداری کنند.

بر اساس پیش بینی‌ها تشدید فعالیت سامانه بارشی از روز سه شنبه ۲۹ مهر آغاز می‌شود و به مدت دو روز ادامه دارد.

در این دو روز، لغزندگی جاده‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، مه، صاعقه، آب‌گرفتگی معابر، کاهش دید، احتمال سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات، خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی به استان‌های متاثر از این سامانه بارشی نیز توصیه کرده است که ضمن احتیاط در فعالیت‌های گردشگردی و کوه‌نوردی، نسبت به پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، عدم سم پاشی و محلول پاشی باغات و مزارع، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی و انتقال به مکان‌های مسقف اقدام کنند.