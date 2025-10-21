پخش زنده
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شوشتر از اجرای ۱۰۰ کیلومتر خط کشی در محورهای این شهرستان در راستای ارتقای ایمنی تردد کاربران جاده ای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مالک تقیپور گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد کاربران جادهای ۱۰۰ کیلومتر خط کشی در محورهای شهرستان دزفول اجرا شده است.
وی افزود: علاوه بر خط کشی، نصب بیش از ۱۴۷۰ عدد علائم ترافیکی، انجام بیش از ۵۰ کیلومتر شانهسازی، نصب ۳۰ عدد نیوجرسی و گاردریل و اجرای ۱۴ مورد روشنایی نقطهای نیز اجرا شده است.
تقی پور بیان کرد: همچنین لکهگیری و چاله پرکنی به حجم حدود ۱۲۰۰ متر مکعب و پاکسازی پلها و آبروها به مساحت ۵۷۰۰ متر مربع از دیگر فعالیتهای انجام شده در این بازه زمانی است.