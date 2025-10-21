سومین پیروزی تیم کبدی پسران ایران در بازی های آسیایی جوانان
تیم کبدی پسران ایران در چهارمین روز از بازیهای آسیایی بحرین موفق شد تیم بحرین را با اختلاف زیاد شکست دهد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم کبدی پسران ایران در چهارمین دیدار خود در بازیهای آسیایی جوانان، امروز (سهشنبه ۲۹ مهرماه) برابر تیم ملی بحرین قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۹۲ بر ۱۷ به یک پیروزی قاطع دست پیدا کند.
تیم کبدی ایران در ۳ مسابقه گذشته خود ۲ برد برابر تایلند و پاکستان و یک شکست مقابل بنگلادش را ثبت کرده است و اکنون با پیروزی برابر میزبان رقابتها با کسب ۶ امتیاز پشتسر هندیها در رده دوم قرار دارد.
تیم پسران ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در دشوارترین دیدار خود برابر هند صفآرایی خواهند کرد که در صورت برد جواز حضور در فینال را کسب خواهند کرد.
نمایندگان ایران، بنگلادش، بحرین، هند، پاکستان، سریلانکا و تایلند در رقابتهای کبدی جوانان آسیا ۲۰۲۵ حضور دارند.