به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم کبدی پسران ایران در چهارمین دیدار خود در بازی‌های آسیایی جوانان، امروز (سه‌شنبه ۲۹ مهرماه) برابر تیم ملی بحرین قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۹۲ بر ۱۷ به یک پیروزی قاطع دست پیدا کند.

تیم کبدی ایران در ۳ مسابقه گذشته خود ۲ برد برابر تایلند و پاکستان و یک شکست مقابل بنگلادش را ثبت کرده است و اکنون با پیروزی برابر میزبان رقابت‌ها با کسب ۶ امتیاز پشت‌سر هندی‌ها در رده دوم قرار دارد.

تیم پسران ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در دشوارترین دیدار خود برابر هند صف‌آرایی خواهند کرد که در صورت برد جواز حضور در فینال را کسب خواهند کرد.

نمایندگان ایران، بنگلادش، بحرین، هند، پاکستان، سریلانکا و تایلند در رقابت‌های کبدی جوانان آسیا ۲۰۲۵ حضور دارند.