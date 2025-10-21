به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان در نشست با سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های فراوان، تهران به درستی به شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی معرفی نشده است. این در حالی است که تهران به عنوان پایتخت ایران روزانه ۳.۵ تا چهار میلیون مسافر در این استان تردد دارند.

وی ادامه داد: با وجود سفارت‌خانه‌های برخی کشور‌ها و جذب گردشگران داخلی و خارجی تهران به ویژه در بخش هتل‌ها، امکانات فرسوده یا ناکافی است و نیاز به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها احساس می‌شود. با توجه به بازدید وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تهران، با برخی ظرفیت‌های گردشگری در حال احداث با مشارکت بخش خصوصی آشنا شدند که البته باید گفت که محدودیت‌های قانونی و نرخ بالای سود تسهیلات مانع جذب سرمایه‌گذار در بخش گردشگری شده است.

استاندار تهران گفت: کمک به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای فعالان حوزه گردشگری و اولویت دادن به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر و حذف واسطه‌ها و ایجاد چارچوب قانونی برای فعالیت موسسات قانونی در این حوزه ضروری است.