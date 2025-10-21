بازیکن تیم فوتبال استقلال گفت: به طور قطع فردا(چهارشنبه) استقلال متفاوتی را خواهید دید و امیدوارم با حمایت هواداران به برتری دست پیدا کنیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، صالح حردانی مدافع تیم فوتبال استقلال ایران امروز سه‌شنبه در نشست خبری قبل از دیدار مقابل الوحدات ازدن اظهار داشت: متاسفانه در ۲ بازی گذشته نتوانستیم نتایج مورد نظرمان را کسب کنیم. فردا بازی بسار مهمی را در پیش داریم و تمام تمرکزمان این خواهد بود که بتوانیم فردا با دست پر زمین بازی را ترک کنیم.

وی افزود: همانطور که سرمربی استقلال گفت، تیم حریف را به خوبی آنالیز کردیم و تمرینات خوبی را قبل از این بازی پشت‌سر گذاشتیم. قطعا فردا استقلال متفاوتی را خواهید دید و امیدوارم با حمایت هواداران به برتری دست پیدا کنیم.

حردانی ادامه داد: آرزوی هر بازیکنی، بازی کردن در استقلال و بستن بازوبند کاپیتانی این تیم است. خداروشکر این افتخار نصیب من شد و امیدوارم که بتوانم به خوبی از این بازوبند برای کمک به استقلال استفاده کنم.

مدافع استقلال در پایان خاطرنشان کرد: رفاقت زیادی بین بازیکنان وجود دارد؛ چه بازیکنان داخلی و چه خارجی. هیچ‌گونه دودستگی در تیم وجود ندارد و همه با هم رفیق هستیم؛ چه کسانی که بازی می‌کنند یا نمی‌کنند. بازی فردا خیلی مهم است و تمام تمرکز خودمان را گذاشتیم تا با حمایت هواداران، سه امتیاز بازی را بگیریم. از هواداران استقلال می‌خواهیم که برای ما سنگ تمام بگذارند.