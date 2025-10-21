کاشت بیش از ۲۰۵ هزار گل برای جشنواره «طعم و رنگ پاییز» مشهد
برای برگزاری جشنواره «طعم و رنگ پاییز»، بیش از ۲۰۵ هزار گل پاییزی در «باغ مشهد» کاشته و ۴۵ المان فضای سبز نصب شده است.
مهدی یعقوبی افزود: این جشنواره سه سال است که در این کلانشهر برگزار میشود و در این سالها، با استقبال خوب مردم مواجه شده است.
وی ادامه داد: براساس برنامهریزیهای انجامشده، این جشنواره با شکوه و تنوع بیشتری نسبتبه سالهای گذشته برگزار خواهد شد و هدف ما از برگزاری آن، زیباسازی شهری، ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت حس تعلق شهروندان به فضاهای عمومی و ترویج فرهنگ مشارکت در حفظ محیطزیست شهری است.
یعقوبی با اشاره به کاشت بیش از ۲۰۵ هزار گل پاییزی در این دوره در باغ مشهد، گفت: این گلها مثل داوودی، مینا چمنی، همیشهبهار و گلکلم در سطح باغ مشهد کاشته و برای زیباسازی محیط هم ۱۸۰ فلاورباکس در نقاط مختلف باغ نصب شدهاند؛ در کنار اینها، ۴۵ المان فضای سبز نیز با الهام از طبیعت پاییز طراحی و جانمایی شدهاند.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد ادامه داد: امسال، ۴۳ غرفه خوراکی، فرهنگی و آموزشی هم در حاشیه جشنواره فعال خواهند بود که برنامههایی مثل کارگاههای آموزش شهروندی، بازیهای کودکانه، مسابقات فکری، اجرای زنده و عرضه محصولات مرتبط با فصل پاییز را اجرا میکنند.
شهروندان مشهدی میتوانند از یکم تا دهم آبانماه، هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۲۲، از فضای ایجادشده در باغ مشهد استفاده کنند.