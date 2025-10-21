به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: چهارمین دوره جشنواره «طعم و رنگ پاییز» از یکم آبان‌ماه در باغ مشهد آغاز می‌شود.

مهدی یعقوبی افزود: این جشنواره سه سال است که در این کلانشهر برگزار می‌شود و در این سال‌ها، با استقبال خوب مردم مواجه شده است.

وی ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این جشنواره با شکوه و تنوع بیشتری نسبت‌به سال‌های گذشته برگزار خواهد شد و هدف ما از برگزاری آن، زیباسازی شهری، ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت حس تعلق شهروندان به فضا‌های عمومی و ترویج فرهنگ مشارکت در حفظ محیط‌زیست شهری است.

یعقوبی با اشاره به کاشت بیش از ۲۰۵ هزار گل پاییزی در این دوره در باغ مشهد، گفت: این گل‌ها مثل داوودی، مینا چمنی، همیشه‌بهار و گل‌کلم در سطح باغ مشهد کاشته و برای زیباسازی محیط هم ۱۸۰ فلاورباکس در نقاط مختلف باغ نصب شده‌اند؛ در کنار اینها، ۴۵ المان فضای سبز نیز با الهام از طبیعت پاییز طراحی و جانمایی شده‌اند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد ادامه داد: امسال، ۴۳ غرفه خوراکی، فرهنگی و آموزشی هم در حاشیه جشنواره فعال خواهند بود که برنامه‌هایی مثل کارگاه‌های آموزش شهروندی، بازی‌های کودکانه، مسابقات فکری، اجرای زنده و عرضه محصولات مرتبط با فصل پاییز را اجرا می‌کنند.

شهروندان مشهدی می‌توانند از یکم تا دهم آبان‌ماه، هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۲۲، از فضای ایجادشده در باغ مشهد استفاده کنند.