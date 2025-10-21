به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، استاندار در دهگردشی دهستان‌های باقران با تاکید بر اینکه خدمتگزاری به مردم اولویت کاری مسئولان است گفت: مردم مهمترین پشتوانه توسعه، امنیت و پیشرفت استان هستند وتوفیق خدمتگزاری به مردم دیندار خراسان جنوبی، افتخاری بزرگ برای مسئولان است.

هاشمی در دهگردشی دهستان‌های باقران، روستا‌های کاسه سنگ و رقویی، حسین آباد، منظریه، امیرآباد شیبانی، گل نیچه، چهکندوک و حومه، روستا‌های هاونان، خونیک، مرغ یشت، تگ‌آرگینی، چهار پایین و چهار بالا با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات روستایی در حوزه راه، آب و خدمات عمومی در حال برطرف شدن است افزود: مسیر‌های روستایی در حال اصلاح و ایمن‌سازی است و در بخش آبرسانی نیز طرح‌های جدیدی برای تأمین پایدار آب شرب روستا‌ها اجرا می‌شود.

وی در خصوص تامین زمین برای متقاضیان دهستان باقران گفت: زمین برای متقاضیانی که می‌خواهند در روستا ساکن باشند تامین می‌شود.

استاندار همچنین به اختصاص اعتبار برای طرح آبرسانی و تقویت بوم گردی این روستا تاکید کرد.

هاشمی همچنین از پیگیری راه دسترسی روستای رقویی به مرکز شهر خبر داد.

وی به نمایشگاه مشترک توانمندی‌های تجاری و سرمایه گذاری ایران و افغانستان نیز اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه به بهترین شکل برگزار شد که نشان از همدلی و وحدت مردم و مدیران این خطه دارد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز در جمع مردم روستا‌های کاسه سنگ با اشاره به اینکه آبرسانی مهم‌ترین مشکل مردم این منطقه است گفت: با توجه به حضور گردشگران باید توجه ویژه‌ای به موضوع آبرسانی و راه صورت گیرد.

هاشمی همچنین به راه دسترسی روستای رقویی به سراب اشاره کرد و گفت: این راه برای مردم این منطقه حیاتی است و باید هر چه سریعتر موضوع راه بررسی شود تا مردم بتوانند از خدمات شهری استفاده کنند.

وی همچنین از پیگیری استاندار خراسان جنوبی برای برگزاری نمایشگاه ایران وافغانستان قدردانی کرد.

تاکید بر تسریع راه دسترسی روستای رقویی به بیرجند و تکمیل زمین ورزشی، توجه ویژه به بوم گردی‌ها و طرح‌های آبرسانی، درخواست واگذاری زمین به متقاضیان در روستا‌های کاسه سنگ، راه اندازی تلفن ثابت، تسریع در طرح‌های هادی، گازرسانی، پل ارتباطی، تسریع در دیوار ساحلی و بازسازی استخر از جمله مطالبات مطرح شده از سوی مردم در این دیدار بود.

همچنین در پایان از زهرا نخعی به عنوان یکی از رتبه‌های برتر کنکور سراسری در روستای رقویی تجیل شد.