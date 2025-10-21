وزارت بهداشت غزه اعلام کرد، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ میلادی، ۶۸ هزار و ۲۲۹ فلسطینی شهید و ۱۷۰ هزار و ۳۶۹ نفر زخمی شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۱۳ شهید فلسطینی به بیمارستان‌های غزه انتقال داده شد؛ ۷ نفر از این شهدا به تازگی با شلیک مستقیم شهید و ۶ نفر دیگر هم از زیر آوار خارج شدند.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته، ۸ نفر در نوار غزه مجروح شدند.

از زمان اجرای آتش بس در غزه در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹مهر ۱۴۰۴) تاکنون ۸۷ نفر در این منطقه شهید و ۳۱۱ نفر دیگر هم مجروح شدند، همچنین در این مدت پیکر ۴۳۲ شهید کشف شد.

به تازگی نیز پیکر ۱۵ شهید فلسطینی که نزد رژیم صهیونیستی توقیف شده بود، به جنبش حماس تحویل و تعداد پیکر‌های گرفته شده از رژیم اسرائیل به ۱۶۵ مورد رسید.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون به ۶۸ هزار و ۲۲۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۰ هزار و ۳۶۹ نفر رسید.

جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیرو‌های اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند.

این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرایی شدن مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن ادامه می‌دهد.