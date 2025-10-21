پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کل فرهنگی واجتماعی معاونت ریاستجمهوری درامور زنان گفت:مادران وهمسران شهدا با مقاومت خود الگوی عینی صبر و استقامت درجامعه اسلامی هستند.
الهام ساوالان پور درحاشیه برگزاری میز خدمت مادران وهمسران شاهد وایثارگر استان افزود:اجر و پاداش الهی ازآن کسانی است که مخلصانه برای دین و احیای ارزشهای الهی جانشان را فدا کردند.
نیر الهامی مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی هم گفت:اگر امروز کشور ما دارای عزت وامنیت است مدیون ایثار وجانفشانی شهیدان راه حق وبردباری خانواده شهدا است.