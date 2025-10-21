سنگربان تیم فوتبال الوحدات اردن به اهمیت دیدار تیمش مقابل استقلال اشاره کرد و گفت، شاگردان محمود جمال در پی سه امتیاز این مسابقه هستند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالله فاخوری در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال الوحدات اردن برابر استقلال در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ گفت: در ابتدا از فدراسیون فوتبال ایران و استقلال تشکر می‌کنم. ما می‌دانیم بازی فردا مهم است، هم برای ما و هم استقلال. ما به اینجا آمده‌ایم سه امتیاز را بگیریم، چون می‌توانیم به بازی‌های آینده امیدوار باشیم.

وی در مورد تفاوت بازیکنان استقلال و الوحدات و کیفیت نفراتی که نماینده ایران در اختیار دارد، گفت: می‌دانیم بازیکنان استقلال گران هستند، ولی در زمین بازیکن است که باید خودش را نشان دهد. ما بازیکنان بزرگی داریم و در زمین نتیجه است که همه چیز را مشخص می‌کند.

تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ فردا (چهارشنبه، ۳۰ مهر) میزبان الوحدات اردن خواهد بود.