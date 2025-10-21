سرپرست پلیس راه لرستان گفت: بر اثر برخورد دوخودروی ساینا و پژو در مسیر الشتر به سمت خرم آباد سه نفر جان باختند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، سرپرست پلیس راه لرستان گفت: ساعت ۱۰و۴۰ دقیقه صبح امروز یک دستگاه خودرو ساینا که از الشتر به سمت خرم آباد در حرکت بود در ۵ کیلومتری خرم آباد با عبور از گارد ریل با یکدستگاه خودروی تاکسی پژو به شدت برخورد کرد.

سرهنگ ید الله نادری افزود: در این حادثه راننده، یک خانم سرنشین و نوزاد وی از سرنشینان تاکسی پژو جان خود را از دست دادند.



وی سرعت غیر مجاز تاکسی پژو و عدم کنترل وسیله نقلیه را علت حادثه عنوان کرد .

سرپرست پلیس راه لرستان افزود: برای جلوگیری از تصادف و سفری ایمن، رانندگان باید به مواردی همچون پرهیز از عجله در رانندگی، رانندگی با سرعت مطمئنه، رانندگی نکردن در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، خودداری از صحبت با تلفن همراه، حفظ آرامش در مواجهه با رانندگان پرخطر، حفظ فاصله ایمن، استفاده منظم از کمربند ایمنی و استراحت‌های منظم در رانندگی طولانی توجه کنند.