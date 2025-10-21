به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دبیر اجرایی سیزدهمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر گفت: بیش از ۲۴۲ مقاله به زبان فارسی و همچنین ۳۸ مقاله به زبان انگلیسی به دبیرخانه این همایش رسید.

علی سنائی افزود: از این تعداد مقالات ۱۳۱ مقاله پذیرفته شد که قرار است در مدت دو روز برگزاری این همایش ۴۵ مقاله قرائت شود.

محسن جوادی دبیر علمی همایش هم در این مراسم گفت: وحی و انکشاف الهی در یهود، مسیحیت و اسلام ، وحی و نبوت در ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی ، معرفت‌شناسی گواهی و موجه بودن آموزه‌های وحیانی ، هستی‌ شناسی وحی و فلسفۀ نبوت در نظر فیلسوفان مسلمان ، تفسیر و تأویل آموزه‌های وحیانی ، آموزه‌های وحیانی ، نبوت، تجارت دینی و مشاهدات عرفانی ، تفاسیر گوناگون از تجارب پیامبرانه-زندگی پس از مرگ در نگرش پیامبران از جمله موضوعات سیزدهمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر است.

رییس دانشگاه سمنان هم در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: تبدیل شدن به دانشگاه تاثیر گذار و کمک به ارتقای جایگاه مرجعیت علمی از مهم‌ترین برنامه دانشگاه سمنان است.

سیف الله سعدالدین افزود: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ دانشجو در رشته‌های مربوط به فلسفه دین معاصر در دانشگاه سمنان مشغول تحصیلند.