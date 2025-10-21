پخش زنده
امروز: -
دو مقاله Q۱ بینالمللی پژوهشگر چهارمحال و بختیاری منتشر شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رییس مرکز خدمات کشاورزی صمصامی کوهرنگ با چاپ دو مقاله دستاوردهای علمی خود را در نشریات تراز اول بینالمللی با بالاترین ضریب تأثیر (Impact Factor) به ثبت رساند.
این مقالات که در رده مجلات Q۱ (کیفیت برتر) نمایه شدهاند، حاصل پژوهشهای کاربردی و بنیادی علی نصری است.
ضریب تأثیر بالا و رتبه Q۱ این مجلات، که از سوی پایگاههای استنادی معتبر مانند ISI تعیین میشود، نشاندهنده کیفیت، اصالت و نرخ استناد بالای مقالات چاپ شده است.