به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در هجدهمین جلسه کار گروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم با اشاره به اینکه در سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به قم پرداخت ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل سفر رئیس جمهور به قم نهایی و ابلاغ شده است گفت: در این مرحله بانک‌های استان مکلف هستند که در سطح ملی تخصیص این منابع را به استان پیگیری نمایند.

روح الله ابراهیمی افزود: پرداخت این تسهیلات برای سرمایه در گردش بخش تولید و تسهیلات خرد مردمی در نظر گرفته شده است و ورود این حجم از تسهیلات می‌تواند رونق تولید مناسبی در استان ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه این منابع مالی با هدف سرمایه در گردش و تسهیلات خرد مردمی پرداخت خواهد شد ادامه داد: براساس مصوبه سفر رئیس جمهور بانک‌ها باید این تسهیلات را پیگیری و پرداخت نمایند و به عنوان مطالبه جدی از مدیران بانکی در استان می‌خواهیم که تامین منابع این تسهیلات را پیگیری و پرداخت آن را در دستور کار قرار دهند .

ابراهیمی تصریح کرد: اگر این تسهیلات وارد استان شود ثمرات و برکات آن به مردم استان می‌رسد و باعث توسعه کسب و کار‌ها و تثبیت اشتغال واحد‌های تولیدی و رونق صنایع استان خواهد شد.

وی تاکید کرد: در سطح ملی با پرداخت ۲۴ همت تسهیلات به بخش صنعت، تولید و بخش خرد مردمی موافقت شده است و منابع آن نیز پیش بینی شده و شبکه بانکی استان قم باید دریافت این تسهیلات را در سطح ملی پیگیری نماید.

رفع تعهدات ارزی دو شرکت تولیدی در شهرک شکوهیه، تقسیط بدهی برق شرکت تولیدی در زمینه فولاد در شهرک شکوهیه، پرداخت ۲۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش به یک واحد تولیدی با اشتغال ۳۰ نفر و پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به دو طرح دامپروری از مهمترین مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولیدداستان قم بود.