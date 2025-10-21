معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: سال جدید فرصتی مناسب برای تقویت برنامه‌های فرهنگی دانشجویی است و هدف اصلی ما افزایش اعتماد، همبستگی و امید در جامعه ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر شالچی در نشست همفکری و هم‌افزایی میان سازمان امور دانشجویان و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم که در محل این سازمان برگزار شد؛ به اهمیت بالای حوزه دانشجویی برای وزارت علوم اشاره کرد و گفت: این نشست به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر بین معاونت فرهنگی و سازمان دانشجویان و به‌ویژه تمرکز بر فعالیت‌های فرهنگی در سرا‌های دانشجویی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه دغدغه اصلی سازمان، ارتقاء سطح فعالیت‌های فرهنگی در این سرا‌ها است؛ افزود: ما قصد داریم با استفاده از الگو‌های متنوع و برنامه‌های مهارت‌افزایی، همکاری‌های خود را گسترش دهیم.

وی افزود: این امید و همبستگی باید از طریق فعالیت‌های متنوع اجتماعی و فرهنگی به‌ویژه در حوزه‌های تحت پوشش معاونت دانشجویی و فرهنگی تقویت شود.

دکتر شالچی در پایان خاطرنشان کرد: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم آماده است تا با سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها برای تحقق اهداف یادشده همکاری کند.