این روزها جزیره هرمز میزبان گردشگران از سراسر کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، بخشدار جزیره هرمز گفت: روزانه دوازده هزار گردشگر با سفر به جزیره هرمز از زیباییهای این جزیره دیدن میکنند.
محمد بنده افزود: دره مجسمه ها، الهه نمک، دره رنگین کمان، ساحل سرخ و نقرهای، ساحل لاک پشتها، ساحل چند درخت، قلعه پرتغالیها و جنگلهای حرا تنها بخشی از جاذبههای گردشگری جزیره هرمز است.
گردشگران جزیره هرمز هم از سراسر کشور و هم از کشورهای اروپایی، آسیای میانه، هند، چین و حاشیه جنوبی خلیج فارس هستند.
وی گفت: یک هتل و بیش از چهارصد خانه بوم گردی و خانه مسافر در این جزیره فعال است.
بخشدار جزیره هرمز افزود: در خانههای بوم گردی و مسافر، غذاهای سنتی و محلی استان هرمزگان مانند قلیه ماهی، ماهی شکم پر، خوراک ماهی و میگو و نان تیموشی از مسافران پذیرایی میکند.
جزیره هرمز در ۸ کیلومتری جنوب شرقی بندرعباس واقع است.