به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشرشده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال ۲۰۲۴، ۵۵۲ دانشگاه از ۳۵ کشور، در این رتبه‌بندی حضور دارند که دانشگاه شهرکرد موفق به قرار گرفتن در جایگاه ۳۰۰-۲۵۱ شده است.

در رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که حداقل ۵۰۰ مدرک در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۰ در پایگاه وب آو ساینس (WOS) به ثبت رسانده باشند.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام با هدف مشخص کردن جایگاه هر دانشگاه در بین کشور‌های اسلامی و نشان دادن نقاط ضعف و قوت آنها براساس هر معیار، می‌تواند به عنوان اساس هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری دانشگاه‌ها قرار گیرد.