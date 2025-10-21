حسین روستایی در مصاحبه با خبرگزاری صداو سیما در کابل با اشاره به افزایش هفتاد و هشت میلیون دلاری صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان در شش ماه اول امسال گفت: میزان صادارت غیر نفتی ایران به افغانستان در شش ماهه اول سال هزار و چهارصد و چهار به یک میلیارد و صد و پنجاه و شش میلیون دلار رسید که این میزان، افزایش هفت درصدی را در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

وی افزود: ارزش صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در شش ماهه اول سال جاری از لحاظ ارزش، هفتاد و هشت میلیون دلار و در وزن نیز چهار صد و هفتاد هزار تن افزایش یافت که در مجموع ارزش صادارت غیر نفتی ایران به افغانسـتان در شش ماهه اول امسال به رقـم یک میلیارد و صد و پنجاه و شش میلیـون دلار و به لحـاظ وزنی نیز به سه هزار و بیست و چهار تن رسـید که این میزان در مقایسه با دوره مشـابه سال گذشـته چهارده درصـد در وزن افزایش یافته است.

روستایی گفت: روغن‌های سبک، فرآورد‌های نفتی، گاز‌های نفتی، شمش از آهن و فولاد، هیدرو کربن‌های سبک و سنگین، مواد غذایی، اوره، گوجه فرنگی، سیب درختـی، سـیمان، انـواع پلی اتیلن، سیب زمینی، تخم مرغ و جوجه یک روزه، میوه جات و سبزیجات، پرتقال و شیرخشک مهمترین اقلام صادارتی به افغانستان در دوره مورد بررسی بوده است.

رایزن بازرگانی ایران در افغانستان همچنین افزود: میزان واردات کشورمان از افغانستان نیز در شش ماهه اول سال جاری به رقم بیش از بیست و شش میلیون دلار رسیده است. ذرت دامی، جو، روغن جانشین کره کاکائو، سایر نباتات مورد استفاده در صنعت عطر سازی، اسپند، بادام زمینی با غلاف، سرب تصفیه نشده، سایر میوه‌های خشک، فلفل و انواع حبوبات از مهمترین اقلام وارداتی از افغانستان در دوره مورد بررسی می‌باشد.

افغانستان پنجمین مقصد کالا‌های صادراتی ایران است. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی به افغانستان در شش ماهه اول سال جاری بیش از سیصد و هشتاد و دو دلار بوده که در مقایسه با میانگین ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی ایران به جهان (سیصد و چهل و شش دلار) حاکی از صادرات کالا‌هایی با ارزش افزوده بالاتر به افغانستان می‌باشد.

براساس آمار‌های ماهانه اداره آمار و اطلاعات حکومت افغانستان، ایران هم اکنون بزرگترین شریک تجاری افغانستان در مقایسه با کشور‌های منطقه و همسایه است.