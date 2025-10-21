فرماندار اردبیل بر ضرورت برند سازی فرش اردبیل با محوریت معرفی فرش اردبیل در ایران و دنیا و صادرات آن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در جلسه با رئیس اتحادیه فرش استان بیان کرد: فرش اردبیل باید قابلیت اقتصادی و رقابت پذیری داشته باشد و این امر نیازمند برنامه ریزی و طرح ویژه است.

وی گفت: از سرمایه گذاران در حوزه ساماندهی فرش اردبیل به صورت ویژه حمایت می‌شود و تسهیلات هم به این سرمایه گذران اعطا می‌شود.

فرماندار اردبیل افزود: برای بافندگان فرش هم باید توجیه اقتصادی وجود داشته باشد تا انگیزه این تولیدکنندگان دوچندان شود.

قلندری بر حمایت از راه اندازی نمایشگاه فرش اردبیل با محوریت ارائه طرح‌های ناب و صادرات و معرفی فرش اردبیل تاکید کرد.