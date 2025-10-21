به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،رحیم مهردادی در گفتگو با خبرنگاران که به مناسبت ۲۹ مهر روز ملی صادرات انجام پذیرفت با تبریک این روز به صادرکنندگان کشور و استان آذربایجان شرقی گفت: صادرکنندگان به‌ویژه فعالان حوزه کشاورزی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان و ارتقای جایگاه محصولات کشاورزی ایران در بازار‌های جهانی دارند. تلاش‌های آنان نه تنها باعث ارزآوری و رونق تولید می‌شود بلکه موجب افزایش اشتغال و رشد پایدار در بخش کشاورزی نیز می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی استان با ارائه حمایت‌های فنی، آموزشی و تسهیل فرآیند‌های صادراتی در تلاش است تا مسیر فعالیت صادرکنندگان آسان‌تر و مطمئن‌تر شود. ارتقای کیفیت محصولات، رعایت استاندارد‌های بین‌المللی و توسعه بسته‌بندی‌های صادراتی از اولویت‌های ما طی امسال است.

مهردادی تاکید کرد: روز ملی صادرات فرصتی است تا علاوه بر تقدیر از فعالان این حوزه نقش صادرات در توسعه اقتصاد کشور و ارتقای ارزش افزوده محصولات کشاورزی را بیش از پیش به جامعه یادآوری کنیم و با همدلی و هم‌افزایی مسیر موفقیت صادراتی استان را هموارتر سازیم.

وی با بیان اینکه سهم صادرات محصولات کشاورزی استان از صادرات کشور ۶ درصد است گفت: میزان صادرات بخش کشاورزی و غذایی استان در شش‌ماهه نخست امسال از نظر وزنی ۱۶۰ هزار و ۲۲۲ تن و از نظر ارزش دلاری ۱۸۵ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۶۲ دلار بوده که به طور میانگین ۱.۱۶ دلار ارزآوری به ازای هر کیلوگرم به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه میزان صادرات محصولات خشکباری استان در این مدت ۳۷ هزار و ۹۵ تن به ارزش ۸۲ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۷۵ دلار بوده است افزود: محصولات خشکبار با ارزآوری ۲.۲۲ دلار به ازای هر کیلوگرم بیش از ۴۴ درصد از ارزش کل صادرات بخش کشاورزی استان را به خود اختصاص داده است.

مهردادی با بیان اینکه صادرات شیرینی‌جات، شکلات و فرآورده‌های غلات با ۲۷.۶۲ درصد از نظر ارزشی در رده دوم محصولات صادراتی استان قرار گرفته است ادامه داد: صادرات فرآورده‌های غلات از نظر وزنی ۵۴ هزار و ۷۲۵ تن و به ارزش ۵۱ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۶۳۵ دلار بوده که ارزآوری این محصولات به ازای هر کیلوگرم ۰.۹۴ دلار بوده است.

وی میزان صادرات صنایع تبدیلی از استان را از نظر وزنی ۲۰ هزار و ۳۶۷ تن و به ارزش ۲۲ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۸۷۸ دلار اعلام کرد و گفت: این محصولات صادراتی نیز به ازای هر کیلوگرم ۱.۱۰ دلار ارزآوری داشته است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی افزود: صادرات انواع گل و گیاه، دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی نیز یک هزار و ۴۸۰ تن به ارزش یک میلیون و ۳۰۴ هزار و ۵۸۵ دلار بوده است که ارزآوری آن به ازای هر کیلوگرم ۰.۸۸ دلار شده است.

وی با بیان اینکه میزان صادرات محصولات حیوانی و صنایع وابسته یک هزار و ۱۱۰ تن به ارزش یک میلیون و ۹۷۰ هزار و ۵۰۳ دلار بوده که به ازای هر کیلوگرم ۱.۷۸ دلار ارزآوری داشته است گفت: صادرات محصولات لبنی نیز از نظر وزنی ۱۱ هزار و ۶۲۸ تن و به ارزش ۱۲ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۲۶۹ دلار بوده است که این محصولات نیز به ازای هر کیلوگرم ۱.۰۶ دلار ارزآوری داشته است.

مهردادی اظهار کرد: میزان صادرات میوه و تره‌بار از استان نیز ۳۳ هزار و ۸۱۷ تن به ارزش ۱۴ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۱۱۷ دلار بوده که این محصولات نیز به ازای هر کیلوگرم ۰.۴۲ دلار ارزآوری داشته است.

وی افزود: میزان صادرات محصولات کشاورزی استان در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۱۴ درصد و از نظر وزنی ۵ درصد افزایش داشته است.