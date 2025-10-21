پخش زنده
دختران اصفهانی عنوان قهرمانی هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر بسکتبال کشور را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر بسکتبال کشور ۱۴۰۴ در بخش دختران از ۲۲ مهر ماه با حضور ۳۲ تیم از تمام استانهای کشور به جز مناطق آزاد اروند و قشم در ۸ گروه چهار تیمی به میزبانی استان زنجان آغاز شد و دیروز ۲۸ مهرماه با برگزاری دیدار فینال و ردهبندی به پایان رسید.
در فینال این رقابتها تیمهای البرز و اصفهان به رقابت پرداختند و در نهایت اصفهان به عنوان قهرمانی و البرز به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کردند.
همچنین در مرحله ردهبندی تیمهای تهران و فارس به مصاف یکدیگر رفتند و تهران به سوم و فارس چهارم شد.