آیین رونمایی از کتاب «نقشه راه مربیگری ورزشی از تغذیه تا تندرستی» در دانشگاه علمیکاربردی قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،همزمان با هفته تربیتبدنی و ورزش آیین رونمایی از کتاب «نقشه راه مربیگری ورزشی از تغذیه تا تندرستی» نوشته سه نفر از استادان رشته تربیتبدنی مراکز علمیکاربردی محدثه افراز، حمید رضا جلیلی و سعید کاملی در دانشگاه جامع علمیکاربردی استان قم برگزار شد. َ
در این مراسم ضمن معرفی محتوای کتاب و اهداف تدوین آن در جهت ارتقای دانش مربیان ورزشی چهار تفاهمنامه همکاری میان مراکز علمیکاربردی و هیئتهای ورزشی آمادگی جسمانی و تندرستی، اسکیت، تیراندازی با تفنگ و شمشیربازی به امضا رسید.
بر اساس مفاد این تفاهمنامهها همکاری در زمینه توسعه فعالیتهای آموزشی، برگزاری دورههای کوتاهمدت تخصصی، آمادهسازی تیمهای ورزشی دانشگاه و برگزاری رویدادهای مشترک ورزشی در دستور کار طرفین قرار گرفت.