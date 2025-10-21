پخش زنده
امروز: -
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: پژوهانه بدو استخدام استادان جوان (طرح مرحوم کاظمی آشتیانی) که پیش از این ۱۰۰ میلیون تومان بود، در راستای تمرکز بر نیروی جوان و تجهیز آزمایشگاهها، به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حسین افشین در تشریح آخرین اقدامات حمایتی معاونت علمی، بنیاد ملی نخبگان و بنیاد ملی علم ایران، اعلام کرد: حمایتهای مالی هدفمندی برای تقویت زیرساختهای پژوهشی در دستور کار قرار گرفته است.
وی به جزئیات ارتقای پژوهانه در بنیاد ملی نخبگان در بدو استخدام اساتید تازه استخدام شده پرداخت و توضیح داد: اساتید جذب شده در هیئت علمی از طریق طرحها، در گذشته در قالب طرح کاظمی آشتیانی مبلغ صد میلیون تومان پژوهانه بدو استخدام دریافت میکردند که این مبلغ ابتدا به سیصد میلیون تومان و از مهر امسال به چهارصد میلیون تومان ارتقا یافته است.
افشین تأکید کرد: هدف اصلی این بنیاد، تمرکز بر دانشجویان و اساتید جوان است.
افشین افزود: شفافیت کامل در اعلام نتایج طرحهای پژوهشی از اولویتهاست؛ به طوری که هر دانشگاه میتواند میزان طرحهای ارسالی، مصوب و مجموع ریالی مصوب خود را به صورت شفاف در وبگاه بنیاد مشاهده کند و این امر رقابت را بر پایه عملکرد واقعی تقویت میکند. با این حال، وی نگرانی خود را از روند کاهشی ارسال طرحها از سوی دانشگاه خلیج فارس ابراز داشت.
او همچنین اشاره کرد: بودجه صد میلیارد تومانی سال گذشته بنیاد ملی علم اکنون به میزان «یک همت» رسیده است.
افشین در بخش دیگری از سخنانش، معیار اصلی حمایتهای بنیاد ملی علم را خروجیهای ملموس پژوهش دانست و تصریح کرد: هدف، حمایت از طرحهایی است که خروجیشان مقاله، اختراع یا ایجاد دانش فنی باشد.
وی ادامه داد: آن دسته از طرحهایی که به تجاریسازی نیاز دارند، ابتدا توسط معاونت علمی بررسی میشوند و اگر بخواهند از حالت آزمایشگاهی خارج شده یا به تولید برسند، مسیرشان به سمت صندوق نوآوری هدایت خواهد شد.
رئیس بنیاد ملی علم با بیان اینکه حمایت معاونت علمی بسته به دوندگی و همت متقاضیان دارد، خواهان استفاده حداکثری از این ظرفیتها شد.
افشین همچنین تأکید کرد: در کل کشور از بیست و هفت هسته حمایتی در دانشگاهها پشتیبانی میشود و قرارداد این بیست و هفت دانشگاه بهزودی امضا خواهد شد.
وی در پایان گفت: سیستم حمایتی معاونت علمی بر اساس رشد و خروجی مطلوب دانشگاهها تعریف شده و در صورت مشاهده رشد بیشتر در خروجیهای دانشگاه خلیج فارس، حمایت سال آینده دو برابر خواهد شد.