دستگیری دو تبعه خارجی متهم به قتل
رئیس پلیس بینالملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری دو تبعه خارجی به اتهام قتل، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ نقی محمودی رئیس پلیس بینالملل فراجا اظهار داشت: براساس اعلام مرجع قضائی، دو تبعه خارجی متهم به قتل، تحت تعقیب مراجع کشور مربوطه قرار گرفتند.
رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: متهمان پس از ارتکاب قتل از کشورشان متواری و وارد جمهوری اسلامی میشوند.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پس از دریافت اعلان قرمز علیه متهمان، پلیس بین الملل فراجا، با استفاده از ظرفیتهای سازمان اینترپل و هماهنگیهای لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، شناسایی این اشخاص را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد.
سرهنگ محمودی با اشاره به تلاشهای بی وقفه صورت گرفته در پلیس بینالملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بینالمللی مبنی بر ردیابی متهم در کشورمان و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با پیجوییهای فنی و بهرهگیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهمان با همکاری پلیس آگاهی مربوطه در یکی از استانهای کشور دستگیر میشوند.
رئیس پلیس بینالملل فراجا در پایان بیان داشت: با هماهنگی صورت گرفته، این دو متهم در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضایی مربوطه گردیدند.