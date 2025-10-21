نشست تخصصی بررسی چالش‌ها و فرصت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر‌های جدید، با حضور مدیران و کارشناسان حوزه شهری و دانشگاهی در شهر مهستان برگزار شد تا راهکار‌های توسعه پایدار انسانی محور در این مناطق بررسی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سومین نشست تخصصی بررسی آسیب‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید،که با حضور مدیران شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت عمران شهر مهستان و اساتید دانشگاهی برگزار شد، مدیرعامل شرکت عمران شهر مهستان بر ضرورت هویت‌بخشی به شهرهای جدید تأکید کرد و نگاه بلندمدت به توسعه اجتماعی را از اولویت‌های اصلی برنامه‌های شهری دانست.

مصطفی رضایی ایجاد پایگاه‌های نخبگان و صاحبان ایده را یکی از راهکارهای اصلی توسعه پایدار برشمرد و افزود که مشارکت اجتماعی و هم‌اندیشی گروهی می‌تواند ارتباطات اجتماعی را تقویت کند و نشاط اجتماعی به‌ویژه در کودکان و نوجوانان را افزایش دهد.

حضور محمد ناصر ریاحی، سرپرست دفتر توسعه فرهنگی و اجتماعی شرکت عمران شهرهای جدید نیز بر ضرورت تقویت امید اجتماعی و کاهش انگیزه مهاجرت از شهرهای جدید تأکید کرد و گفت: «وقتی شهر به مردم خود تکیه کند، مردم نیز به شهر دل می‌بندند و این پیوند، انگیزه ماندگاری و تعلق اجتماعی را افزایش می‌دهد.»

از سوی دیگر، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، سرمایه‌های اقتصادی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی را ارکان اصلی هویت و پایداری شهر دانست و بر نقش توسعه فعالیت‌های فرهنگی در تقویت اعتماد متقابل و ارتقای امنیت اجتماعی تأکید کرد.

شرکت‌کنندگان در این نشست به تبادل تجارب و هم‌افزایی میان مدیران فرهنگی و اجتماعی شهرهای جدید پرداختند و بر ضرورت رویکرد علمی و آکادمیک در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان توافق کردند.

این نشست، گامی مهم در جهت ترسیم چشم‌اندازی متوازن و انسان‌محور برای توسعه شهرهای جدید کشور بود و نشان داد که تقویت سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی می‌تواند کلید پایداری و توسعه پایدار در این مناطق باشد.