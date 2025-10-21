برداشت برنج کامفیروزی از دل شالیزارهای استان فارس

برنج کامفیروزی؛ یکی از خوشعطرترین و مرغوبترین برنجهای ایران محسوب میشود، محصولی که از دل دشتهای حاصلخیز شمال استان فارس کشت میشود و هر ساله اوایل پاییز موسم برداشت شلتوک آن از شالیهای برنج است.
برنج کامفیروزی یکی از چند محصول مهم استان فارس محسوب میشود؛ اما متأسفانه چند سالی میشود که خشکسالی بر چهره این دشت سایه افکنده و کشاورزان و زمینداران را با چالش مواجه کرده است. کاهش بارندگی و بحران کمآبی از علل اصلی این خشکسالی است ولی با این حال کشاورزان امید به رهایی آبهای پشت سد درودزن دارند و زمین را برای کشت جدید آماده میکنند.
عکاس :علی محمدی راد
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ - ۱۴:۳۳