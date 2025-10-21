پخش فوتبال سپاهان و آخال ، پخش مستقیم فوتبال بارسلونا و المپیاکوس و پخش زنده فوتبال ویارئال و منچسترسیتی از قاب شبکه ورزش تقدیم علاقه‌مندان این رشته ورزشی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال سپاهان اصفهان امروز از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه نقش جهان به مصاف آخال ترکمنستان می‌رود و شبکه ورزش این دیدار را به صورت مستقیم پوشش می‌دهد.

شبکه ورزش در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ نخبگان سطح دو آسیا، امروز سه شنبه ۲۹ مهر از ساعت ۱۷:۱۵ تقابل بین دو تیم سپاهان اصفهان و آخال ترکمنستان را با گزارشگری علیرضا دهقانی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.

سپاهانی‌ها امروز به دنبال کسب نخستین پیروزی آسیایی خود در این فصل هستند تا شانس صعود به مرحله حذفی را افزایش دهند.

پخش مستقیم فوتبال بارسلونا و المپیاکوس

شبکه ورزش دیدار تیم‌های فوتبال بارسلونا و المپیاکوس را از ساعت ۲۰:۱۵ امشب به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

برنامه «لذت فوتبال» در جریان هفته سوم مرحله گروهی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب سه شنبه ۲۹ مهر از ساعت ۲۰:۱۵، دیدار حساس المپیاکوس و بارسلونا را با گزارشگری میثم محمدزاده و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌کند.

حضور مهدی طارمی در فهرست تیم المپیاکوس برای دیدار امشب، نشانه این است که باید تلاش کند در این دیدار حساس، فرصت خود را به بهترین شکل به کار گیرد تا جای خود را در ترکیب ثابت تیم المپیاکوس محکم کند.

پخش زنده فوتبال ویارئال و منچسترسیتی

شبکه ورزش در دیداری حساس از دور سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، امشب از ساعت ۲۲:۳۰، این تقابل هیجان انگیز را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

برنامه زنده «لذت فوتبال» در چارچوب سومین مسابقه از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۶_۲۰۲۵، امشب سه شنبه ۲۹ مهر از ساعت ۲۲:۳۰، دیدار حساس بین دو تیم ویارئال و منچسترسیتی را با گزارشگری نیما تاجیک و به صورت زنده پخش می‌کند.

ویارئال در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۳ گل خورده و ۱۶ گل به ثمر رسانده است.

منچسترسیتی در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۸ گل خورده و ۱۹ گل به ثمر رسانده است.