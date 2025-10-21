پخش زنده
قیمت نفت در سایه نگرانی از تشدید مازاد عرضه و تنشهای تجاری، برای دومین روز پیاپی کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، قیمت نفت در معاملههای روز سهشنبه (۲۹ مهر) در پی نگرانیها درباره مازاد عرضه و کاهش تقاضا ناشی از تنشهای تجاری بین آمریکا و چین برای دومین روز پیاپی کاهش یافت.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۴۳ دقیقه بامداد روز سهشنبه بهوقت گرینویچ با ۱۷ سنت یا ۰.۲۸ درصد کاهش، به ۶۰ دلار و ۸۴ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا برای تحویل در ماه نوامبر که روز سهشنبه منقضی میشود، با ۳۰ سنت یا ۰.۵۲ درصد کاهش، ۵۷ دلار و ۲۲ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
قرارداد فعالتر نفت خام شاخص دابلیوتیآی برای تحویل در ماه دسامبر هم با ۱۹ سنت یا ۰.۳۳ درصد کاهش، به ۵۶ دلار و ۸۳ سنت برای هر بشکه رسید.
قیمتها در معاملههای روز دوشنبه (۲۸ مهر) به پایینترین سطح خود از اوایل ماه مه رسید، زیرا نگرانیها درباره کند شدن رشد اقتصادی در پی تشدید اختلافهای تجاری بین دو مصرفکننده بزرگ نفت جهان (آمریکا و چین)، افزایش یافته است.
ساختار بازار هر دو شاخص نفتی به کونتانگو (Contango) تغییر کرده است؛ وضعی که در آن قیمت نقدی نفت از قیمتها در بازار آتی (تحویل دیرهنگام) کمتر و بهطور معمول نشاندهنده مازاد عرضه و ضعف تقاضا در کوتاهمدت است.
افت قیمتها در حالی رخ داده که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس)، برنامههایی را برای افزایش عرضه نفت به بازار دنبال میکنند.
این روند موجب شده تحلیلگران پیشبینی کنند که در سالهای جاری و آینده میلادی مازاد عرضه نفت خام ادامه خواهد داشت.
برآوردها نشان میدهد در سال ۲۰۲۶ میلادی، مازاد عرضه جهانی نفت خام به حدود ۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
تحلیلگران مؤسسههای مالی روز سهشنبه در یادداشتهایی اعلام کردند که تضعیف مداوم ساختار اختلاف قیمت ماهانه برنت نشان میدهد فشار ناشی از عرضه بیش از حد در بازار نفت خام بهتدریج در حال تحقق است.
این موضوع انتظارها را کاهش میدهد، تمایل سرمایهگذاران برای دنبال کردن سود محدود را کمرنگ میکند و توان افزایش قیمت نفت را محدود میکند.
چشمانداز بدبینانه کنونی برای بازار نفت احتمالاً تا سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. پیشبینیها نشان میدهد که قیمت نفت خام برنت تا سهماه چهارم سال آینده میلادی به ۵۲ دلار برای هر بشکه میرسد.
برخی تحلیلگران افت قیمت نفت برنت در هفته گذشته را به نشانههایی از ظهور مازاد عرضه مورد انتظار در دادههای ماهوارهای ذخیرهسازیهای جهانی نفت و دادههای ذخیرهسازی نسبت دادهاند.
برآوردهای اولیه نشان میدهدذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا در هفته گذشته افزایش یافته است؛ موضوعی که پیش از انتشار گزارشهای هفتگی مؤسسه نفت آمریکا و اداره اطلاعات انرژی مطرح شده است