به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما وزارت آموزش و پرورش فلسطین امروز اعلام کرد که از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به نوار غزه و کرانه باختری، ۲۰ هزار و ۵۸ دانشآموز شهید و ۳۱ هزار و ۱۳۹ نفر زخمی شدهاند.
وزارت آموزش و پرورش فلسطین افزود که ۱۷۹ مدرسه دولتی در نوار غزه کاملاً تخریب شده است، به علاوه ۶۳ ساختمان وابسته به دانشگاهها، همچنین ۱۱۸ مدرسه دولتی و بیش از ۱۰۰ مدرسه وابسته به آژانس «آنروا» هدف بمباران و تخریب قرار گرفتهاند و تجاوز اشغالگران باعث حذف مجموعاً ۳۰ مدرسه به همراه دانشآموزان و معلمانشان از ثبت آموزش شده است.