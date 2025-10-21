جانشین فرمانده انتظامی لرستان از انهدام باند سازمان‌یافته قاچاق کالا‌های دخانی و کشف بیش از یک میلیون نخ سیگار، مقادیر زیادی تنباکوی میوه‌ای فاقدمجوز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال دراستان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، جانشین فرمانده انتظامی لرستان گفت: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی و مقابله قاطع با پدیده شوم قاچاق کالا و با هدف حفظ امنیت اقتصادی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان با اشراف کامل اطلاعاتی، فعالیت یک باند سازمان‌یافته قاچاق کالا‌های دخانی را درخارج و داخل از استان رصد کردند.

سرهنگ فرهاد ابدال چگنی افزود: پس از انجام اقدامات تخصصی، هویت دو نفر از اعضای اصلی این باند و همچنین انبار محل دپوی سیگار‌های قاچاق در خرم آباد شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، چندین اکیپ از مأموران پلیس به آدرس مذکور اعزام شدند.

سرهنگ ابدال چگنی تصریح کرد: در عملیات ضربتی و بازرسی از این انبار، مقادیر زیادی کالای دخانی فاقدمجوز شامل: یک میلیون و ۴۵ هزار و ۶۰۰ نخ انواع سیگار، ۳ هزار و ۵۶۰ بسته تنباکوی میوه‌ای و ۴ هزار و ۹۶ برگ پیپر خارجی فاقد مجوز کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند داشت: در جریان این عملیات، ۲ نفر از اعضای این باند دستگیر و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که در امر قاچاق مورد استفاده قرار می‌گرفت نیز توقیف شد.

متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی شدند.