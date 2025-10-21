پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: در راستای شکوفایی صنایعدستی استانها نیازمند تکمیل زنجیره تولید تا فروش هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جلیل جباری افزود: توسعه قطبهای تولید منطقهای و ارتباط دادن آنها با مراکز مصرف و فروش میتواند این زنجیره را کامل کند. نبود نظام آموزش اثربخش صنایعدستی و فراموشی شیوههای آموزشی استاد شاگردی در کنار کمبود محیطهای آموزشی و مواد اولیه در دهههای اخیر علاوه بر موضوع فروش بر تولید صنایعدستی نیز تاثیر داشته است.
وی با اشاره بر تمرکز استان اردبیل به هردو مقوله تولید و فروش محصولات صنایعدستی، ادامه داد: ما ۱۱ مرکز آموزش مستقل در شهرستانهای استان و پنج مجموعه نمایشگاهی در کنار ۲ بازارچه صنایعدستی و ۲ شهر ملی صنایعدستی در استان اردبیل داریم که توانایی ایجاد یک زنجیره کامل را دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل تصریح کرد: این زنجیره باید با سایر استانها و کشورهای همسایه در ارتباط قرار بگیرد که در این زمینه همافزایی داخلی و ایجاد زمینه صادرات از اهمیت برخوردار است.
او خاطرنشان کرد: برگزاری همایش معاونان صنایعدستی کشور همزمان با پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایعدستی اردبیل فرصتی برای ایجاد همافزایی و برنامهریزی برای آیندهای بهتر در صنایعدستی کشور است.