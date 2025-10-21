به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مشروح سخنان استاندار به شرح زیر است:

گوینده: امشب و در سی و دومین برنامه «استاندار» میزبان استانی هستیم که قطب اقتصادی، تجاری، صنعتی و گردشگری در جنوبی‌ترین نقطه ایران محسوب می‌شود، ترکیبی از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری، گردشگری، کشاورزی، صنعتی، معدنی، شیلات و ترانزیتی دارد.

از شمال و شمال‌شرقی با استان کرمان، از شمال‌غربی و غرب با استان‌های فارس و بوشهر، از شرق با استان سیستان و بلوچستان، و از جنوب با آب‌های گرم خلیج همیشه فارس و دریای عمان هم‌مرز است؛ نواری ساحلی به طول تقریبی۹۰۰ کیلومتر دارد.

اهمیت ژئوپلیتیک این استان به دلیل هم‌جواری با یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های آبی جهان دوچندان است.

استان هرمزگان از مناطق گرم و شرجی کشور است؛ در تابستان هوای آن بسیار گرم و شرجی است و گاهی دما تا ۵۲ درجه سانتی‌گراد نیز می‌رسد.

یکی از پنج استان پردرآمد کشور محسوب می‌شود و به‌دلیل در اختیار داشتن بزرگ‌ترین بندر کانتینری ایران، نقش استراتژیک در اقتصاد کشور دارد.

کشف ۲۰ نوع ماده معدنی، دسترسی به معادن سنگ‌آهن و مواد اولیه فولاد و آلومینیوم، این استان را در حوزه معدن برجسته کرده است.

در شیلات نیز قطب اول کشور محسوب می‌شود، پرورش ماهی و میگو و سایر آبزیان علاوه بر تامین نیاز داخلی، به صادرات گسترده منجر شده است.

هزار و ۱۵۱ طرح صنعتی فعال دارد که آن را به یکی از قطب‌های صنعتی جنوب کشور تبدیل کرده و طرح‌های پیشران در صنایع پتروشیمی، دریایی و غذایی در حال بهره‌برداری است.

استان بیش از ۱۶۵ روستای ساحلی دارد و گنجینه‌ای از طبیعت، فرهنگ و تاریخ که توسعه گردشگری را از یک انتخاب به یک ضرورت راهبردی تبدیل کرده است.

اقتصاد دریا‌محور در این استان بسیار فعال است و استاندار اعتقاد دارد هرمزگان می‌تواند به یکی از بهترین استان‌ها در توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا تبدیل شود.

گوینده: امشب افتخار داریم میزبان مردم عزیز استان هرمزگان باشیم. همان‌طور که در معرفی تصویری دیدید، امشب میزبان دکتر محمد آشوری استاندار هرمزگان هستیم. ایشان معتقدند استان هرمزگان به‌واسطه ظرفیت‌های قابل‌توجهش می‌تواند به قطب استراتژیک توسعه‌محور کشور تبدیل شود.

استاندار هرمزگان: هرمزگان یکی از راهبردی‌ترین استان‌های کشور، ترکیبی از مزیت‌های مختلف است که آن را به نقطه ثقل توسعه دریا‌پایه تبدیل کرده است.

بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور، جناب آقای دکتر پزشکیان، لازم بود نقشه راه و طرح جامع توسعه استان را تدوین کنیم.

از زمان انتصاب من ده ماه گذشته و در همان ابتدا گروهی از افراد باتجربه در برنامه‌ریزی را مامور کردم تا در یک بازه شش‌ماهه، برنامه مبنایی برای توسعه پایدار استان با رویکرد آمایش سرزمین تهیه کنند.

این طرح با درنظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، معدنی، شیلاتی و گردشگری تهیه شد و در سفر رئیس‌جمهور به استان رونمایی شد.

ایشان معتقد بودند طرح به مشاوران خارجی نیز ارائه شود تا در راستای توسعه علمی‌تر پیش رود.

مبنای این طرح توسعه، هم برنامه آمایش سرزمین است و هم سیاست‌های کلان اقتصاد دریاپایه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، یعنی فصل دوازدهم برنامه هفتم توسعه در این رابطه تدوین شده است.

در این فصل، ظرفیت‌ها و جهت‌گیری‌های توسعه استان به‌عنوان نقطه آغاز و پیشران توسعه در بخش‌های مختلف معرفی شده‌اند: صنعت شیلات، آبزی‌پروری، تکنولوژی‌های وابسته به دریا، زیست‌بوم دریایی و توسعه بانکداری دریایی.

صنعت شیلاتی و مجموعه بحث‌هایی که به این حوزه برمی گردد و حتی بحث‌های حوزه تکنولوژی‌های جدید و زیست بوم که دریا می‌تواند کمک کند به پیشران توسعه

در حوزه صنعت بانکرینگ درآمد حاصل از صنعت بانکرینگ در خلیج فارس و دریای عمان براساس آماری که منتشر شد ۲۲ میلیارد دلار است و سهم ما متاسفانه از این درآمد کمتر از ۴ درصد است و در این زمینه باید برنامه ریزی شود.

ثقل صنعت بانکرینگ به دلیل موقعیت ژئوپلوتیکی و استراتژیک کنونی استان و طول مسافت کوتاهی که داشت مزیت برتر را داشت ولی غفلت‌هایی که ما در مسیر سرمایه گذاری‌های این زمینه داشتیم این فرصت را ازدست دادیم.

گوینده: آقای دکتر، آیا برای این طرح‌ها زمان‌بندی و شاخص‌های عملیاتی تعیین کرده‌اید؟

استاندار: بله. برای سه سال آینده که دولت فرصت دارد، برنامه عملیاتی تدوین کردیم تا بتوانیم شاخص‌ها را از وضعیت موجود به شرایط مطلوب برسانیم.

یکی از محور‌های اصلی، آبزی‌پروری است؛ اکنون مقام اول کشور را داریم و قرار است ما سهم درآمد استان را در این حوزه افزایش دهیم.

حدود۵۰ هزار هکتار زمین برای پرورش آبزیان جانمایی شده است که ۱۵ هزار هکتار آن بهره‌برداری شده و ۱۳ هزار هکتار در حال تکمیل است.

باید تا پایان دوره، این سهم را به حداقل۵۰ درصد عملیاتی برسانیم.

درحال‌حاضر تولیدات شیلات استان حدود ۴۰۲ هزار تن و تولیدات صید و صیادی حدود ۳۷۷ هزار تن است.

۵۰ هزار صیاد، ۱۱ هزار شناور کوچک و هزار و۳۷۰ فروند لنج ماهی‌گیری در استان فعال است که همه اینها ظرفیت‌های عظیمی برای توسعه شیلات هستند.

در گردشگری ساحلی و دریایی، عقب هستیم، دنیا درآمد‌های سرشاری از این حوزه دارد.

در هرمزگان ۱۶۵روستای ساحلی داریم که قابلیت تبدیل‌شدن به روستا‌های تراز گردشگری جهانی دارند.

برای نمونه، روستای سهیلی قشم اخیراً در اجلاس جهانی گردشگری به‌عنوان «روستای جهانی سهیلی» معرفی شده و همه شاخص‌های جهانی گردشگری را دارد.

در این روستا بندری ساخته شد، بوم‌گردی شکل گرفت، رستوران‌ها و صنایع‌دستی مرتبط با دریا ایجاد شد، و اشتغال پایدار برای مردم شکل گرفت.

۱۳ رستوران و بیش از ۲۰ بومگردی محل اسکان دارد.

در بخش حمل‌ونقل نیز استان ترکیبی از ظرفیت‌های هوایی، ریلی و جاده‌ای دارد: ۹ فرودگاه شامل ۴ فرودگاه بین‌المللی و ۵ فرودگاه در جا‌های مختلف دارد.

در حوزه ریلی وصل است و باید اصلاحاتی انجام بدیم.

در ایجاد کریدور شمال ـ جنوب و ایجاد شرایط برای ترانزیت روی آزادراه کار می‌کنیم.

یکی از موفقیت‌هایی که در همین دوره کوتاه ایجاد شد مصوب کردن ۴۳ کیلومتر آزادراه بود. ما ۳۴ کیلومتر آزادراه بیشتر نداشتیم.

هدف ما این است که بندر شهید رجایی ـ قلب تپنده اقتصادی کشور ـ را به بندر نسل سوم تبدیل کنیم؛ یعنی پردازش و فرآوری کالا‌ها در خود بندر برای افزایش بهره‌وری انجام شود.

ظرفیت بندرشهید رجایی ۱۸۹ میلیون تن است.

طرح ۴۳ کیلومتر آزادراه و بزرگراه معادل ۹ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان با موافقت وزیر راه و شهرسازی ۴۰ درصد سهم شرکت زیرساخت، ۲۰ درصد خود بندر و ۴۰ درصد باید با مشارکت بخش خصوصی شکل بگیرد که در مرحله فراخوان است.

گوینده: در این حوزه‌ها با توجه به برنامه هفتم برای تحقق شعار سال چه کرده‌اید؟

استاندار؛ در بحث گردشگری جزایر، هرمزگان ۱۴ جزیره دارد و تمرکز بر توسعه جزایر خاص به‌جای تمرکز بر کل استان است.

برای مثال جزیره هندورابی با مشارکت بخش خصوصی در حال توسعه است؛ کمپینگ‌های مسافرتی و زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی متناسب با طبیعت آنجا در حال شکل‌گیری است.

هدف این نیست که برج‌های بلند ساخته شود بلکه گردشگری طبیعی پایدار ایجاد می‌شود.

استان هرمزگان دارای اکوسیستمی متنوع دریایی، ساحلی، جلگه‌ای، کوهستانی و حتی میان‌کوهی است.

در بخش کشاورزی نیز ظرفیت‌های فراوان از خرمای پیارُم در حاجی‌آباد تا نارنگی سیاهو در مناطق کوهستانی دارد.

پروژه عظیم کاشت خرمای مجول ـ گرانترین خرمای دنیا ـ با بیش از ۳ هزار هکتار در حال اجراست که قرار است به ۵ هزار هکتار افزایش یابد و در کنار آن گردشگری طبیعتگردی توسعه یابد.

گوینده: اگر ظرفیت گردشگری استان هرمزگان را در نظر بگیریم، تا حالا چند درصد از آن را توانسته‌ایم بهره‌برداری کنیم؟

استاندار: شاید زیر پنج درصد، عدد بسیار پایینی است.

گوینده: چه امکاناتی، چه تسهیلاتی و چه حمایت‌هایی از سرمایه‌گذاران می‌کنید؟

استاندار: در سفر اخیر رئیس‌جمهور عزیز، حدود ۱۸۹ میلیون یورو برای تسهیلات ویژه در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه گردشگری اختصاص پیدا کرد.

همچنین مقرر شده ۱۳ و هفت دهم همت از تسهیلات بانک‌های مختلف برای توسعه بخش‌های گردشگری، صنعت، خدمات و سایر حوزه‌ها استفاده شود.

رویکرد ما در استان برای ایجاد تعادل بخشی در ساختار گردشگری، با توجه به تنوع اقلیمی، سهم استان از گردشگری باید حداقل۱۰ تا ۱۵ درصد در گام اول افزایش یابد.

مشارکت دو منطقه آزاد کیش و قشم، بعنوان پیشران صنعت گردشگری هستند و هرکدام مزیت‌های متفاوتی دارند.

کیش عمدتاً گردشگری مدرن و تفریحی دارد، در حالی‌که قشم گردشگری طبیعت‌محور با جاذبه‌های هفت‌گانه‌ای است که می‌تواند نقطه عظمت این حوزه باشد.

رویکرد حمایتی ما مبتنی بر تعامل با بخش خصوصی است؛ ما تمام ابعاد گردشگری را در کنار هم می‌بینیم، از گردشگری ساحلی و دریایی گرفته تا فرهنگی و ورزشی.

در حال طراحی برنامه‌هایی هستیم که گردشگران بتوانند از طریق سفر‌های دریایی، بین جزایر هرمز، لارک، قشم، هنگام، کیش و هندورابی تردد کنند و زنجیره گردشگری منطقه‌ای شکل گیرد.

برنامه‌ریزی کرده‌ایم جزیره کیش به‌عنوان پیشران، گردشگران را به سایر جزایر راهبردی متصل کند تا هم جذابیت گردشگری چندگانه ایجاد شود و هم امنیت ملی و سرمایه اجتماعی دولت تقویت شود.

گوینده:در سند توسعه دریاپایه و روستا‌های ساحلی توضیح دادید، حالا اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه وارد مناطق ویژه شویم.

یکی از گلایه‌های استانداران کشور این است که مناطق آزاد بخشی از عملکرد استان محسوب می‌شوند، اما اختیارات کافی در آنها ندارند.

استاندار: بله، این گلایه در همه کشور وجود دارد.

ما دو منطقه آزاد داریم، پنج منطقه ویژه داریم و یک منطقه مکران داریم که با استان سیستان و بلوچستان مشترکیم.

۵۳ درصد از قلمرو سرزمینی مکران در محدوده ماست و در این منطقه نهاد‌های توسعه‌گرا مثل گمرک، سازمان بنادر، شیلات، فولاد، آلومینیوم، کشتی‌سازی و پتروپالایشگاه‌های فعال هستند.

اینها ظرفیت بی‌بدیلی در توسعه صنعتی ایجاد کرده‌اند، اما نقش نماینده عالی دولت در استان (استاندار) در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به شکلی دیده نشده است.

ما معتقدیم باید حکمرانی یکپارچه در مناطق آزاد و ویژه شکل گیرد تا تداخل مدیریتی برطرف شود.

در همین راستا، ساختاری طراحی کرده‌ایم تحت عنوان «شورای راهبردی استان» که مناطق آزاد، مناطق ویژه و مناطق توسعه‌گرا عضو آن هستند.

این شورا می‌تواند هماهنگ‌کننده بین‌بخشی باشد و روند توسعه را بهبود ببخشد.

گوینده: بعضی از طرح‌های توسعه‌ای گذشته در استان که قبلا تصویب شده، آرمان‌گرایانه بوده. شما این را قبول دارید؟

استاندار: بله، کاملاً درست است، ما حدود هزار و ۵۰۰ طرح نیمه‌تمام در استان داریم.

در جلسات شورای برنامه‌ریزی و اقتصاد استان مطرح کردم که علت اصلی عدم تحقق طرح‌های نیمه تمام چیست.

پل خلیج فارس، محور‌های مواصلاتی، قطار بین کریدور شمال و جنوب جزو آن است.

برنامه ما این است که پروژه‌ها را بر اساس اولویت و میزان اثرگذاری بازنگری کنیم.

طرح‌هایی که بالای۵۰ تا۷۰ درصد پیشرفت دارند در اولویت قرار می‌گیرند.

بخشی از طرح‌ها را می‌توانیم از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنیم.

گوینده: حالا برسیم به مبادلات مرزی درآمد بسیاری از مردم استان از مبادلات مرزی و بازارچه‌های مرزی است، الان بازارچه‌های مرزی دارید؟

استاندار: متأسفانه این بازار‌ها رو به افول رفته‌اند، احیای برخی از گمرکات در مناطق مرزی برای تسریع در روند تجارت رسمی، ساماندهی مجدد بازارچه‌های مرزی از برنامه هاست.

طبق قانون جدید مبادلات مرزی، رویه‌های «ملوانی» قرار است در پنج سال آینده به تجارت رسمی تبدیل شوند.

امسال سقف ارزی در این حوزه حدود ۴ و شش دهم میلیارد دلار تعیین شده که مردم هر منطقه مرزی بتوانند از آن استفاده کنند.

گوینده: چکار می‌کنید که خود مردم این مناطق سود کنند؟

استاندار: برای حذف حلقه‌های واسط و رسیدن سود حاصل از این مبادلات به مردم، افزایش سهمیه لنج‌ها که درخواستش به وزارت سمت و اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا داده شده است.

در استان هرمزگان ۷۶۴ لنج تجاری فعال در حوزه بار ملوانی و پیله‌وری داریم.

طبق اعلام وزارت صمت و اقتصاد کالا‌هایی مشمول واردات می‌شود که جزو ضروریت‌های اساسی است.

در دفاع مقدس ۱۲ روزه برای تامین برخی از کالا‌های اساسی اینها مامور شدند برخی از این کالا‌ها را از همین رویه استفاده کنند.

در این زمینه کار‌های جدی و اساسی در حال اجراست که امیدوارم روند رو به رشدی داشته باشیم تا شمار بیشتری از مردم استان از اقتصاد مرزی بهره‌مند شوند.

در حال حاضر صاحبان لنج‌ها و ملوانان سه سفر دریایی در سال دارند.

تا تعادل میان درآمد و هزینه برقرار شود و سفر‌های دریایی افزایش یابد.

در بخش صنعت مسافری نیز اصلاح قیمت بلیت شناور‌ها انجام شد.

هدف این است که بین هزینه و درآمد در حوزه گردشگری و حمل‌ونقل دریایی، تعادل اقتصادی ایجاد شود.

گوینده: هرمزگان در حوزه‌های مختلف دستاورد‌های خوبی داشته مهمترین رویکرد و دستاور‌ها چه بوده؟

استاندار: رویکرد ما استفاده از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌هاست.

صندوقی در حال تأسیس است تا این منابع هدفمند شود.

نتیجه این اقدام تکمیل۱۶۰ مدرسه تا مهر امسال و برنامه‌ریزی برای افتتاح ۲۵۰ مدرسه دیگر تا مهر آینده است.

حضور فعال استان در میادین ملی و بین‌المللی ورزشی، نتیجه سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه است.

بیمارستان بندرعباس با ۵۶۴ تخت‌خواب به ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است و در سفر رئیس جمهور هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید اختصاص پیدا کرد تا به‌زودی افتتاح شود همچنین بیمارستان میناب و مرکز درمانی جدید ۲۵۶ تخت‌خوابی (ستاره خلیج فارس) با سرمایه‌گذاری یک و نیم هزار میلیارد تومانی ستاره خلیج فارس، ظرفیت درمانی استان را بیش از هزار تخت افزایش خواهد داد.

مصوبه مهمی برای آزادسازی تردد خودرو‌های مناطق آزاد در سطح استان تصویب شد.

این مصوبه ۲۰ روز پیش ابلاغ شده و اجرای آن دو ماه زمان نیاز دارد.

با این اقدام، مردم استان از مزایای خودرو‌های مناطق آزاد با تعرفه پایین بهره‌مند می‌شوند.

با توجه به اهمیت تقویت سرمایه اجتماعی برای کاهش گسست دولت و ملت، سعی کرده‌ام بی‌واسطه بین مردم باشم.

در مناسبت‌هایی مانند روز عصای سفید، با نابینایان جلسه برگزار کردیم و آنان را مستقیماً وارد شورای برنامه‌ریزی کردیم تا خودشان نظراتشان را بیان کنند.

این مشارکت، احساس تعلق را در مردم افزایش می‌دهد.