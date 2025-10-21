پخش زنده
امسال بیش از ۲۳ میلیون و ۶۳۷ هزار تن انواع کالا از بندر شهید رجایی بندرعباس به خارج از کشور صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از این شمار ۱۹ میلیون و ۷۱۳ هزار تن صادرات غیرنفتی و بقیه کالای نفتی بود.
حسین عباسنژاد افزود: از ابتدای سال تاکنون صادرات کالای غیر نفتی نیز ۱۴ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
وی گفت: کالاهای صادراتی شامل آهنآلات و مواد معدنی؛ سنگ آهن، بریکت، آهن اسفنجی و گندله آهن است که به کشورهای هدف صادر شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: در این مدت ۳۶ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۹۹۷ تُن کالا در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده است.
عباسنژاد واردات کالا را بیش از چهار میلیون و ۳۷ هزار تُن اعلام کرد.
وی ترانزیت انواع کالا را از ابتدای امسال تاکنون پنج میلیون و ۱۲۶ هزار و ۶۶۰ تُن اعلام کرد و افزود: این میزان ۳۳ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
بندر شهید رجایی در ۲۳ کیلومتری غرب بندرعباس با اتصال به آبهای بینالمللی و کشورهای حوزه خلیجفارس و دریای عمان به دروازه طلایی ورود به جهان معروف است.