ظرفیت بسیار ناب خوزستان در حوزه صادرات، با دارا بودن مرز‌های آبی، خاکی و هوایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ناظر گمرکات خوزستان گفت: خوزستان به عنوان شریان اصلی اقتصادی کشور یکی از درگاه‌های راهبردی صادرات ملی محسوب می‌شود که به واسطه داشتن مرز‌های آبی، خاکی و هوایی جایگاه دوم صادرات کشور را دارد.

بهروز قره بیگی اظهار کرد: خوزستان علاوه بر داشتن بنادر متعدد تجاری و ۲ مرز زمینی با کشور عراق، با قرار گرفتن در مسیر کارنه‌تیر (ترانزیت بین المللی) مسیر را برای تجارت بین المللی تسهیل کرده است و موقعیت راهبردی را برای تجارت جهانی بازرگانان فراهم کرده است.

قره بیگی بیان داشت: خوزستان با دارا بودن مرز‌های آبی، خاکی و هوایی ظرفیت بسیار نابی در حوزه صادرات دارد.

ناظر گمرکات خوزستان با بیان اینکه خوزستان جایگاه دوم صادرات کشور را دارد، تصریح کرد: ۱۳ گمرک فعال در استان وجود دارد که از نظر تجهیزات سامانه‌ای، سیستمی و زیرساختی شرایط لازم برای فعالیت‌های تجاری را دارند.

وی در خصوص اقدامات استان برای حمایت از فعالان اقتصادی می‌گوید: گمرک استان آمادگی دارد ارزیابی کالا‌های صادراتی را در محل کارخانه به منظور کاهش هزینه و حمایت از فعالان اقتصادی انجام دهد.

مدیر گمرک اهواز با اشاره به دیگر حمایت‌های این مجموعه از حوزه صادرات ادامه داد: به جای استفاده از مسیر‌های قرمز صادراتی و پرریسک از مسیر‌های سبز برای تجارت استفاده می‌شود و در مسیر سبز بازرگان بدون ارزیای فیزیکی کالا امکان صادرات را دارند.

قره‌بیگی حمل یکسره کالا را از دیگر خدمات این دستگاه به تاجران عنوان کرد و گفت: برای کاهش هزینه‌های صادراتی فعالان اقتصادی، اجازه حمل یکسره کالا از مرز فراهم شده است تا بازرگان درگیر ترخیص و یا هزینه انبار در مرز نشود.

ناظر گمرکات خوزستان ادامه داد: صادرکنندگانی که مرتکب تخلف نشدند مشمول ۱۸ نوع تسهیلات می‌شوند که باعث تسهیل در حوزه صادرات و کاهش هزینه‌های فعال اقتصادی خواهند شد.

وی تاکید کرد: گمرکات خوزستان به صورت شبانه روزی در حال خدمات رسانی به فعالان اقتصادی هستند تا هر زمان از روز امکان پیگیری امورات بازرگانان فراهم باشد.

ناظر گمرکات خوزستان اضافه کرد: امکاناتی همچون تخلیه، بارگیری و نگهداری کالا و محوطه‌هایی برای نگهداری کالا از جمله زیرساخت‌های مورد نیاز صادرات است.

وی با بیان اینکه تامین این زیرساخت‌ها بر عهده دستگاه‌هایی همچون فرودگاه و حمل و نقل دریایی و سازمان کشتیرانی است ادامه داد: هر ماه کارگروه توسعه صادراتی استان برای حل مشکلات زیرساختی تشکیل می‌شود.

مدیر گمرک اهواز بیان کرد: سازمان‌هایی همچون دامپزشکی، جهاد کشاورزی، محیط زیست و سازمان انرژی اتمی در کنار گمرک برای حل مسایل مسیر صادرات استان کمک می‌کنند.

قره بیگی با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست امسال روند صادرات خوزستان صعودی بوده اظهار کرد: در دوران جنگ ۱۲ روزه، صادرات استان و کشور تحت تاثیر قرار گرفت، اما در چند ماه اخیر روند صادرات صعودی شده است.

وی اضافه کرد: در ۶ ماه نخست امسال میزان صادرات خوزستان سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار ثبت شده است.

ناظر گمرکات خوزستان یکی از کشور‌های مورد هدف تجاری خوزستان را عراق عنوان کرد و ادامه داد: جلساتی مختلفی با کشور عراق برای تسهیل و رونق هر چه بیشتر تجارت برگزار و موانع تجارت با عراق احصا شده و تفاهم نامه‌های خوبی برای رفع مشکلات با این کشور در راستای توسعه صادرات به امضا رسید.

قره‌بیگی از جمله اقدامات انجام شده در مسیر تسهیل صادرات با کشور عراق عنوان کرد: رفع مشکلات ایکس‌ری مرز عراق، رفع ممنوعیت‌های بدون هماهنگی از سوی این کشور و پیگیری سفیر ایران برای حل هر چه بیشتر مشکلات بازرگانان با عراق از جمله این اقدامات است.

وی تاکید کرد: امید است با هم افزایی ملی و استانی، صادرات از مرز‌های خوزستان رونق و توسعه بیشتری یابد.