به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نرگس معدنی‌پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در مراسم تجلیل و قدردانی از زحمات مربیان پرتلاش ایستگاه‌های ورزش شهروندی منطقه ۲ گفت: ایستگاه‌های ورزش شهروندی به‌عنوان یکی از موفق‌ترین طرح‌های سازمان ورزش شهرداری، نقشی حیاتی و محوری در ارتقای سطح سلامت عمومی، افزایش نشاط اجتماعی و توسعه عدالت فضایی در حوزه ورزش ایفا می‌کنند. این ایستگاه‌ها که امکان دسترسی رایگان شهروندان به فعالیت‌های ورزشی را فراهم کرده‌اند و به طور مستقیم در کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهری مؤثر بوده‌اند.

وی مربیان ایستگاه‌های ورزش تندرستی را «سفیران سلامت» جامعه عنوان کرد و گفت: تعهد و تخصص شما، تضمین‌کننده اثربخشی طرح‌های ورزش همگانی است و سلامت جسم و روان شهروندان، اصلی‌ترین سرمایه‌ای است که با تلاش‌های بی‌وقفه شما حفظ و تقویت می‌شود.

اکرم رجای، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲ نیز در ادامه این مراسم با تقدیر از همراهی مربیان ورزشی در ترویج فرهنگ ورزش همگانی گفت: توسعه ورزش همگانی، یک ضرورت و عامل مهم در ارتقای شاخص‌های اجتماعی همچون نشاط و شادابی فردی و اجتماعی، افزایش امید به زندگی و سلامت افراد در جامعه است.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در ارتقای نشاط و سلامت شهروندان با تقویت برنامه‌های ورزشی افزود: باهدف ایجاد محیط‌های مناسب برای انجام حرکات ورزشی و تشویق و ترویج فرهنگ ورزش همگانی بین شهروندان، ۵۶ ایستگاه ورزش شهروندی در بوستان‌های منطقه فعال است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲ افزود: هفته تربیت‌بدنی فرصتی مغتنم برای بازنگری در اهمیت این زیرساخت‌ها و تقدیر از افرادی است که مستقیماً با مردم در ارتباط بوده و فرایند آموزش و اجرای فعالیت‌های ورزشی را هدایت می‌کنند.