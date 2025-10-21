پخش زنده
ایستگاههای ورزش شهروندی منطقه ۲ باهدف ایجاد بستری برای تقویت سلامت و نشاط اجتماعی شهروندان در ۵۶ بوستان فعالیت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نرگس معدنیپور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در مراسم تجلیل و قدردانی از زحمات مربیان پرتلاش ایستگاههای ورزش شهروندی منطقه ۲ گفت: ایستگاههای ورزش شهروندی بهعنوان یکی از موفقترین طرحهای سازمان ورزش شهرداری، نقشی حیاتی و محوری در ارتقای سطح سلامت عمومی، افزایش نشاط اجتماعی و توسعه عدالت فضایی در حوزه ورزش ایفا میکنند. این ایستگاهها که امکان دسترسی رایگان شهروندان به فعالیتهای ورزشی را فراهم کردهاند و به طور مستقیم در کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهری مؤثر بودهاند.
وی مربیان ایستگاههای ورزش تندرستی را «سفیران سلامت» جامعه عنوان کرد و گفت: تعهد و تخصص شما، تضمینکننده اثربخشی طرحهای ورزش همگانی است و سلامت جسم و روان شهروندان، اصلیترین سرمایهای است که با تلاشهای بیوقفه شما حفظ و تقویت میشود.
اکرم رجای، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲ نیز در ادامه این مراسم با تقدیر از همراهی مربیان ورزشی در ترویج فرهنگ ورزش همگانی گفت: توسعه ورزش همگانی، یک ضرورت و عامل مهم در ارتقای شاخصهای اجتماعی همچون نشاط و شادابی فردی و اجتماعی، افزایش امید به زندگی و سلامت افراد در جامعه است.
وی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در ارتقای نشاط و سلامت شهروندان با تقویت برنامههای ورزشی افزود: باهدف ایجاد محیطهای مناسب برای انجام حرکات ورزشی و تشویق و ترویج فرهنگ ورزش همگانی بین شهروندان، ۵۶ ایستگاه ورزش شهروندی در بوستانهای منطقه فعال است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲ افزود: هفته تربیتبدنی فرصتی مغتنم برای بازنگری در اهمیت این زیرساختها و تقدیر از افرادی است که مستقیماً با مردم در ارتباط بوده و فرایند آموزش و اجرای فعالیتهای ورزشی را هدایت میکنند.