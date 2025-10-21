پخش زنده
هفتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته روئینگ بانوان در ارومیه به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رویداد ملی روئینگ در رشته ورزشی رویینگ بانوان با معرفی نفرات برتردر ارومیه به کار خود پایان داد.
در این مسابقات دو روزه تیمهایی از ۱۱ استان کشور و ۳۵ ورزشکار بمدت دو روز در سد شهر جایی ارومیه در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان رقابت کردند.
در پایان این رقابتها نفرات برتر در بخش ۲۰۰۰ متر مشخص شدند و در بخش تیمی تیم تهران قهرمان شد، آذربایجان غربی و گیلان در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
در بخش ۱۰۰۰ متر تیم آذربایجان غربی قهرمان شد و تیمهای گیلان و مازندران به مقامهای دوم و سوم دست یافتند.