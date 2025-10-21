تنها مرکز بهبود و بازتوانی ویژه بانوان در استان مرکزی در حال حاضر با خدمات‌ رسانی به ۳۲ بانوی بهبودی‌خواه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره‌کل بهزیستی استان مرکزی اعلام کرد: مرکز «راهی به سوی امید» به عنوان تنها مرکز بهبود و بازتوانی ویژه بانوان در استان مرکزی، مأمنی امن و تخصصی برای زنان درگیر آسیب اعتیاد است.

این مرکز با اتکا به تیمی حرفه‌ای و دلسوز، طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۲۶۴ مورد پذیرش را به انجام رسانده و در مجموع بیش از ۱۰ هزار و ۳۳۵ نفرروز خدمت تخصصی در حوزه درمان و بازتوانی ارائه داده است.

بیشتر مراجعان این مرکز بنا به دستور مقام قضایی به منظور دریافت خدمات بازپروری و اصلاح رفتار در این مکان نگهداری می‌شوند.

در حال حاضر ۳۲ نفر از بانوان بهبودی‌خواه در این مرکز تحت برنامه‌های بازتوانی قرار دارند.

در این مرکز خدمات متنوعی، چون خدمات پزشکی، مشاوره روان‌شناختی، جلسات گروهی درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی، پیشگیری از عود، برنامه‌های توانمندسازی اجتماعی و خانوادگی ارائه می‌شود.

اداره کل بهزیستی استان مرکزی همانند گذشته حمایت‌های لازم را از این مرکز به عمل آورده و با همه توان به کار خود ادامه می‌دهد.