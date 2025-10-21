رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس گفت: در جلسه هفتگی نظارتی فراکسیون جمعیت با دیوان محاسبات کشور بر نقش کلیدی دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس تاکید و مقرر شد دیوان، متخلفان در اجرای قانون جوانی جمعیت را معرفی کند.

امیرحسین بانکی پور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: بر اساس توافقات انجام شده در این جلسه، دیوان محاسبات موظف شد طی دو تا سه هفته آینده، گزارش‌های دقیقی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در رابطه با بودجه اختصاص یافته به قانون جوانی جمعیت ارائه کند.



وی افزود: در قانون مشخص شده که دستگاه‌ها موظف‌اند، درصدی از بودجه را به اجرای قانون جوانی جمعیت اختصاص دهند، به عنوان مثال: ۵ درصد از بودجه‌های پژوهشی هر دستگاه باید به موضوع پژوهش مرتبط با جمعیت اختصاص داده شود و یا ۱۰ درصد از بودجه تملک دارایی‌ها یا اعتبارات اختصاصی دانشگاه‌ها باید برای تامین خوابگاه‌های متاهلی هزینه شود.

رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس گفت: همچنین دستگاه‌ها موظفند، ۳۰ درصد از بودجه قانون جوانی جمعیت را به سازمان‌های مردم نهاد و سمن‌ها که اقدامات جمعیتی انجام می‌دهند، اختصاص دهند.



بانکی پور ادامه داد: دیوان محاسبات باید کوتاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دررابطه با متصل نشدن به سامانه ماده ۵۴، کارانه بهورزان و مراقبان سلامت و بهسازی مراکز زایمان طبیعی را بررسی کند و گزارش جامعی ارائه دهد.

این مقام مسئول با بیان اینکه ماده ۵۴ قانون جوانی جمعیت مربوط به سامانه‌ای است که تمام فرآیند‌های مربوط به باروری در آن ثبت می‌شود، گفت: درحال حاضر بسیاری از مراکز مرتبط با فرآیند باروری وزارت بهداشت به این سامانه متصل نیستند.



وی افزود: عملکرد معاونت بهداشت وزارت بهداشت در هر دو دولت چهاردهم و سیزدهم به صورت مطلوب ارزیابی شده است. انتظار داریم سایر بخش‌های این وزارتخانه هم به سطح عملکرد مطلوب برسند.



رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس گفت: دیوان محاسبات وضعیت تخصیص زمین‌های مورد نیاز توسط وزارت راه و شهرسازی و روند پرداخت تسهیلات بانکی مصوب برای اجرای قانون جوانی جمعیت را نیز به دقت رصد و گزارش خواهد کرد.

بانکی پور تاکید کرد: گزارش نهایی دیوان محاسبات پس از تهیه، در فراکسیون جمعیت بررسی و سپس توسط نمایندگان این فراکسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد تا عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این زمینه به اطلاع عموم برسد.