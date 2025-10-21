پخش زنده
با بازگشایی دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی هم برگزاری کلاسهای خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی با آموزش رشتههای پزشکی به دانشجویان خارجی به دنبال گسترش آموزش عالی در قلمرو بین الملل است.
۸۵۰ دانشجو در پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۲۳۳ دانشجوی خارجی از کشورهای هندوستان، افغانستان، ترکمنستان، لبنان و انگلستان هستند.
در دهههای گذشته از کشور هندوستان پزشکانی در کشور مشغول به طبابت بودند، اما اکنون حدود ۱۰۰ دانشجوی هندی در این دانشگاه تحصیل میکنند.