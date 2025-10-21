پخش زنده
فیلم «تغییر چهره» از شبکه نمایش و سریال جنایی «خانم مارپل» از آنتن شبکه تماشا پخش می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش امشب فیلم اکشن و پرهیجان «تغییر چهره» را به روی آنتن میبرد؛ اثری به کارگردانی جان وو که با نقشآفرینی درخشان جان تراولتا و نیکلاس کیج، به یکی از ماندگارترین فیلمهای اکشن دهه نود تبدیل شد.
«تغییر چهره» که فیلمنامه آن را مایک ورب و مایکل کالیری به صورت مشترک به رشته تحریر درآورده، سه شنبه ۲۹ مهر ماه ساعت ۲۳ روی آنتن میرود.
این فیلم در مورد یک مامور افبیآی به نام شان آرچر است که طی حادثهای پسرش به دست جنایتکاری به نام کاستور تروی کشته میشود.
با گذشت چندین سال از این اتفاق ، حال با وقوع یک حادثه تروی به کما رفته و شان آرچر این فرصت را به دست میآورد تا با جعل هویت کاستور تروی به وسیله یک عمل جراحی پلاستیک، انتقام مرگ پسرش را بگیرد اما…
بازیگرانی، چون جان تراولتا، نیکلاس کیج، جوآن آلن، جینا گرشان، الساندرو نیولا، دامینیک سوین، نیک کاساوتیس، هاروی پرینسل، کلم فیور، جان کارول لینچ و رابرت ویزدم در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «تغییر چهره» سه شنبه ساعت ۲۳ پخش و چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ساعتهای ۷ و ۱۵ بازپخش خواهد شد.
سریال «خانم مارپل»
سریال جنایی «خانم مارپل» از امشب ساعت ۲۱ از آنتن شبکه تماشا پخش میشود.
این مجموعه تلویزیونی، اقتباسی از رمانهای پرفروش و پررمز و راز نویسنده مشهور بریتانیایی، آگاتا کریستی، است که یکی از چهرههای ماندگار ادبیات جنایی جهان به شمار میرود.
خانم مارپل، شخصیت اصلی این داستانها، پیرزنی تنها، باهوش و کنجکاو است که در ظاهر زنی آرام و بیخطر به نظر میرسد؛ اما توانایی شگفتانگیزی در کشف معماهای پیچیده و حل پروندههای جنایی دارد.
او بدون آنکه پلیس باشد، با تکیه بر تجربههای زندگی ، دقت بالا و هوش ذاتی خود، در ماجراهای مختلفی درگیر شده و حقیقت را برملا میسازد.
این سریال با فضای رازآلود، شخصیتپردازیهای دقیق و داستانهایی پرکشش، مخاطب را تا آخرین لحظه با خود همراه میکند.
سریال «خانم مارپل» هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش میشود و بازپخش آن نیز در دو نوبت، ساعت ۵ صبح و ۱۲ ظهر روز بعد تقدیم علاقهمندان خواهد شد.