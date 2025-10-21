با حضور مدیر فرهنگی اجتماعی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از سال‌ها صبر و استقامت خانواده شهیدان علی رستمی و محمد رضا گل محمدی در ارومیه تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر فرهنگی اجتماعی معاون امور زنان وخانواده رئیس جمهور و نماینده معاونت در امور ایثارگران در دیدار با خانواده‌های شهیدان علی رستمی و محمد رضا گل محمدی گفت: وظیفه همه ما زنده نگداشتن یاد و خاطره شهدای عزیز ایران اسلامی است و نباید فراموش کرد ایثارگری شهیدان و خانواده‌های آنها است که امروز در امنیت و آسایش زندگی می‌کنیم و ما باید ادامه دهنده راه شهیدان باشیم.

الهام ساوالان پور بااهدا لوح از صبر، ایستادگی و مقاومت زهرا پایه همسر شهید علی رستمی و حکیمه رنجی مادر شهید محمدرضا گل محمدی تقدیر کرد.

شهید علی رستمی از نیرو‌های مردمی بود که در درگیری با عنصار ضد انقلاب در مهرماه سال ۱۳۵۹ در ارومیه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید محمدرضا گل محمدی نیز روز ۱۳ دیماه سال ۱۳۹۶ به همراه دو تن از هم رزمان خود در درگیری با عناصر ضدانقلاب در منطقه مرزی پیرانشهر به شهادت رسید.